Przede wszystkim należy zmienić treść programów dotowanych przez fundusz, sposób przeprowadzania konkursów oraz wzmocnić transparentność funkcjonowania. Opinia publiczna, obywatele przez lata nie mieli dostępu do danych dotyczących wydatków z funduszu. To się zmieni. My nie będziemy ukrywać kto i ile dostał. Chciałabym, aby stale, po każdym konkursie publikowane były pełne listy podmiotów, którym przyznano dotacje.

A co z nazwą funduszu? Zamierzacie ją zmienić?

Rozważaliśmy taki scenariusz. Byłoby to wyraźnym odcięciem się od przeszłości. Jednak warunkiem skuteczności funduszu jest to, żeby obywatele wiedzieli, że sieć pomocy istnieje, a organizacje społeczne – by miały wiedzę o konkursach. Obecna nazwa jest dobrze rozpoznawalna. Nawet jeśli są to negatywne skojarzenia, to nie możemy zmarnować potencjału rozpoznawalności i zamierzamy go wykorzystać. Musimy przywrócić prawdziwe znaczenie Funduszowi Sprawiedliwości.

Kto obecnie zarządza Funduszem Sprawiedliwości w MS. Na stanowisku dyrektora departamentu jest chyba wakat?

Dysponentem funduszu jest minister. Rzeczywiście mamy wakat w departamencie ds. Funduszu Sprawiedliwości, ale jeszcze tylko do końca lutego. Funkcję tę obejmie kobieta, bardzo doświadczona w sprawach dysponowania publicznymi środkami. Nazwiska jeszcze nie zdradzę.