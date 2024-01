Andrzej Duda zwrócił się do Donalda Tuska ws. konfliktu w Prokuraturze Krajowej

Prezydent stwierdził, że odwołanie ze stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i powołanie na „nieznane polskiemu porządkowi prawnemu stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego Jacka Bilewicza” było działaniem niezgodnym z prawem, które wywołuje konsekwencje zarówno dla Polski jak i obywateli.

Reklama

Andrzej Duda przywołał przy tym art. 14 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze, który opisuje procedurę powoływania oraz odwoływania Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego:

Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w liczbie nie większej niż 7 powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą.

Prezydent w swoim liście oparł się zatem o konieczność uzyskania opinii głowy państwa bądź też jego pisemnej zgody. W przypadku odwołania prokuratora Dariusza Barskiego ze stanowiska Prokuratora Krajowego Adam Bodnar nie zwrócił się do prezydenta, ponieważ jak uważa Ministerstwo Sprawiedliwości w jego przypadku w ogóle nie doszło do skutecznego powołania. Wynikać ma to z faktu iż powołanie nastąpiło na podstawie przepisu, który już nie obowiązywał.