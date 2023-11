Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych ani razu nie wspomina w swoim tekście o „wieszaniu” flagi – mowa w niej o „podnoszeniu” lub „umieszczaniu”. Według ustawy, polską flagę państwową „zaleca się” podnosić lub umieszczać na budynkach mieszkalnych lub przed nimi przy okazji świąt, rocznic i uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym. Zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości jest do tego więc doskonałą okazją.

Reklama

Reklama

Flaga na 11 listopada - obowiązek i zalecenia

Ustawa określa instytucje zobowiązane do podnoszenia polskiej flagi z okazji uroczystości, rocznic i świąt państwowych – są to organy administracji rządowej i inne organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. Obowiązek ten ma miejsce więc m.in. w dniu 11 listopada czy choćby w Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia), będący następnym po 11 listopada tego typu świętem. Obowiązek nie dotyczy zaś obywateli – do nich kieruje się jedynie zalecenia, by we wskazane jako obowiązkowe dla instytucji dni także umieszczać flagę na lub przed domami.

Flaga biało-czerwona bez orła

Prawo mówi, że flaga z umieszczonym na niej godłem państwowym przynależy określonym instytucjom, tj. przedstawicielstwom dyplomatycznym i konsularnym, lotniskom, polskim samolotom latającym za granicę oraz kapitanatom portów. Flagę taką jako banderę (z trójkątnym wcięciem) podnoszą także polskie statki morskie. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie wskazanych wyżej przypadków – obywatel nie powinien umieszczać flagi z godłem na lub przed swoim domem.

Obywatele podnosić powinni flagę pozbawioną godła – czystą, biało-czerwoną, prostokątną flagę, której stosunek szerokości do długości wynosi 5:8. Biel i czerwień flagi powinny ściśle odpowiadać określonym prawnie barwom. Flaga powinna być przytwierdzona do masztu (drzewca), który następnie umieszcza się na budynku lub pionowo w ziemi przed budynkiem. Nie wypada więc umieszczać flagi bez drzewca, np. zwisającej z parapetu lub rynny. Drzewiec flagi na budynku umieszczać należy pionowo, poziomo lub pod kątem. Gdy z kolei sama flaga obrócona jest do pionu, kolor biały powinien biec wzdłuż drzewca – jeśli zaś drzewiec znajduje się za flagą, kolor biały patrząc na przód flagi powinien znajdować się po lewej stronie. Sam materiał nie powinien być postrzępiony ani ubrudzony, a flagę świeżo kupioną w sklepie warto uprzednio wyprasować, by pozbyć się zagięć materiału.

Znieważenie symbolu państwowego

Naruszenie przepisów ustawy penalizowane jest przez kodeks wykroczeń, nakładający na naruszającego zagrożenie karą aresztu (5-30 dni) lub grzywny (20-5000 dni). Dotyczyć to może m.in. niepodniesienia flagi przez instytucje i urzędy zobowiązane do tego przez ustawę. Z kolei według kodeksu karnego karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku otrzymać może osoba, która dopuści się znieważenia, zniszczenia, uszkodzenia lub usunięcia flagi. Poprzez znieważenie rozumieć tu można okazanie publicznie pogardy, uwłaczania lub ośmieszania poprzez np. podeptanie, oblanie czymś flagi, oplucie jej lub podpalenie. Warto tu wspomnieć o tym, że za niezdjęcie flagi po upływie święta państwowego lub powieszenie w inny dzień nie grozi nam żadna odpowiedzialność.