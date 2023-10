Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Drugim sposobem na głosowanie poza miejscem zameldowania jest złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danym miejscu. Trzeba jednak pamiętać, że po złożeniu takiego wniosku obywatel już na stałe zostanie wpisany do spisu wyborców poza miejscem zameldowania (także w następnych wyborach). Co więcej, w tym przypadku trzeba zagłosować w konkretnym, wybranym miejscu, a nie jak w przypadku uzyskania zaświadczenia, w dowolnie wybranym lokalu wyborczym.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć:

• na piśmie w formie papierowej (złożonym do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów)

• w formie elektronicznej (poprzez platformę ePUAP, gdzie należy zalogować się do swojego konta. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu należy wejść w podstronę z wnioskiem o zmianę miejsca głosowania)

Zaświadczenie o prawie do głosowania oraz wpisanie do spisu wyborców na terenie gminy innej niż gmina zameldowania uprawnia do wzięcia udziału zarówno w wyborach do Sejmu i Senatu, jak i w referendum ogólnokrajowym.