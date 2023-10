Przedstawiciele Damaszu nie zjawili się podczas przesłuchań wskazując iż cała sprawa to przejaw "dezinformacji oraz kłamstw", zaś zarzutom ma brakować "najmniejszego stopnia wiarygodności".

Holandia we wrześniu 2020 roku jako pierwsza rozpoczęła kampanię, aby pociągnąć Syrię do odpowiedzialności za naruszenie Konwencji ONZ w postaci stosowania tortur, w 2021 roku dołączyła do niej Kanada. Zagraniczni działacze zdają sobie sprawę iż szanse, aby "państwo zbójnicze" jak nazywają Syrię przyjęło decyzję Trybunału, to wciąż jest ono ważne dla ofiar i ich rodzin. Będzie to międzynarodowe potwierdzenie, że tortury mają miejsce w tym kraju.

Wojna domowa w Syrii trwa nieprzerwanie od 2011 roku, jej źródłem jest konflikt między zwolennikami autorytarnego prezydenta Baszszara al-Asadowiego i sił opozycji. Al-Asadowi pełni funkcję prezydenta kraju lipca 2000 roku. Szacuje się, w wojnie zginęło ponad 300 tys. cywilów.