Wybory 2023: Polacy za granicą idą na rekord. Dziś ostatni dzień rejestracji

"Mamy rekord wszech czasów: 550 tys. zarejestrowanych!" - napisał w poście na platformie X Krzysztof Lisek, przedsiębiorca i były europarlamentarzysta. To realna liczba - kilka dni temu Adam Bodnar podał, że zarejestrowało się 420 tysięcy obywateli.

- To jest absolutny rekord. Przypomnę, że w poprzednich wyborach parlamentarnych, w 2019 roku, to było około 350 tysięcy obywateli. To pokazuje, jak ważne są te wybory dla Polaków - przekonywał Bodnar.

Niemal w ostatniej chwili, w piątek, Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że powstanie siedem nowych w Amsterdamie, Bredzie (Holandia), Alicante, Maladze (Hiszpania), Karlsruhe, Norymberdze (Niemcy) i Mediolanie (Włochy). To oznacza, że wyborcy przebywający poza Polską będą mogli oddać głosy w wyborach parlamentarnych i referendum w jednym z 417 obwodów głosowania za granicą.