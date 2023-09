Małgorzata Bojko, członkini Klubu Gazety Polskiej umieściła na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter) post dotyczący działalności kandydatki do Sejmu, Aleksandry Wiśniewskiej podczas jej pracy jako wolontariuszki w Jemenie oraz w obozie dla obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. Zamieszczone zdjęcie ukazywało kobietę podobną do polityk całującą się z mężczyzną, obok dla "porównania" zostało wstawione zdjęcie kandydatki KO.

Kobieta na zdjęciu była jedynie podobna do Wiśniewskiej, a informacja by miała to być polityk zostało zdementowane przez demagog.org.pl, czyli portal, który zajmuje się weryfikacją internetowych newsów. Sama Aleksandra Wiśniewska zapowiedziała podjęcie kroków prawnych w tej sprawie, a dziś ogłosiła wygranie postępowania w sądzie w trybie wyborczym.

Postępowanie w trybie wyborczym dotyczy rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji sam kandydat lub pełnomocnik wyborczy dotyczącego go komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o podjęcie odpowiednich działań, sąd jest zobowiązany do rozpoznania go w ciągu 24 godzin od jego zgłoszenia. Kandydatka do Sejmu była reprezentowana przez adwokat Dorotę Brejzę.