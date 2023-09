Deepfake w spocie wyborczym to krok w stronę nieznaną prawu

Wizerunek premiera pod mniejszą ochroną

O braku przepisów – zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym – mówi też dr Michał Nowakowski, radca prawny i specjalista w dziedzinie nowych technologii. - Mimo braku regulacji Unia Europejska ma bardzo jasne, choć jeszcze nie w pełni ukształtowane legislacyjnie podejście do kwestii projektowania i używania systemów sztucznej inteligencji. W czerwcu bieżącego roku pojawiła się kolejna wersja projektu rozporządzenia z 2021 r. dotyczącego AI, którego przepisy wyraźnie wskazują na zasady, które powinny przy tym obowiązywać. To nie tylko technologia, ale i etyka, wiarygodność czy odpowiedzialności – ocenia specjalista.

Precyzuje przy tym, że idąc tym tropem należałoby przynajmniej poinformować odbiorcę, kto jest autorem takiego materiału i wyjaśnić, że został on wygenerowany przez system. - Mówi się także o konieczności stosowania odpowiednich oznaczeń. I choć projekt zakłada pewne wyłączenia, np. w odniesieniu do swobody wypowiedzi czy satyry, to granica nie jest (jeszcze) wyraźna – dodaje.

Sprawę spotu rozważa też przez pryzmat przepisów dotyczących ochrony wizerunku, którego częścią może być też głos. Zaznacza jednak, że prawo dopuszcza możliwość jego rozpowszechnienia bez zgody samego zainteresowanego, na przykład polityka.

- Pojawiają się jednak wątpliwości, czy osobie publicznej powinno się przypisywać wypowiedzenie konkretnych słów, jeżeli nie ma co do tego absolutnej pewności. I to nawet w sytuacji, kiedy jest ona ich domniemanym autorem i pochodzą one z wiarygodnych źródeł – tutaj także granice dopiero wytworzy praktyka sądowa i doktryna – wyjaśnia radca prawny. Jego zdaniem w tym przypadku również powinno pojawić się oznaczenie, że materiał został wygenerowany.

Kluczem wydaje się zatem pozostawanie fair wobec tych, do których kieruje się treści. - Unijne przepisy wskazują też na zasadność stosowania dobrych praktyk i kodeksów etycznych, choć te ostatnie ze względu na swój subiektywizm i dobrowolność mogą nie zawsze dawać pożądane rezultaty – mówi ekspert. I wskazuje przede wszystkim na zasadę przejrzystości, czyli w praktyce: informowania nas, jako odbiorców, z czym tak naprawdę mamy do czynienia.