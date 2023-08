– Można to zrobić w urzędowym systemie e-Deklaracje. Nie wyślemy jednak w nim wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Trzeba go przesłać przez e-Urząd Skarbowy – wyjaśnia Rafał Sidorowicz. – Można też obie rzeczy, korektę i wniosek, złożyć w formie papierowej, wtedy są większe szanse, że urzędnicy od razu je połączą – dodaje ekspert.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że podatek solidarnościowy płaci około 40 tys. osób. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie zarobki są nim objęte. Odprowadzają go przedsiębiorcy na skali i liniowym PIT, ale na ryczałcie już nie. Płacą go osoby pracujące na etacie, dziele, zleceniu czy kontrakcie menedżerskim oraz sprzedający papiery wartościowe. Wyłączona jest natomiast sprzedaż domu lub mieszkania (chyba że handlujemy nimi w firmie).

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy w kancelarii Outsourced.pl

Nie ma już wątpliwości, że podatnicy płacący daninę solidarnościową mogą odliczać straty. Fiskus to potwierdza, choć trzeba przyznać, że do zmiany jego stanowiska potrzebnych było kilka wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarbówka nie wyjaśnia natomiast, w jaki sposób te straty wykazać w formularzu DSF-1. Nie ma przecież na nie odpowiedniej rubryki. Co więc zrobić? W ogóle tych strat nie wykazywać, tylko odliczyć od dochodu jeszcze przed wpisaniem go do deklaracji DSF-1. To jedyne logiczne rozwiązanie i takie wnioski można też wyciągnąć z orzecznictwa sądowego. Co więcej, wynika z niego, że na tym wcześniejszym etapie ustalania podstawy podatku solidarnościowego można także odliczać inne ulgi, np. na złe długi, działalność badawczo-rozwojową czy na walkę ze smogiem.