Czym są przedsiębiorstwa państwowe?

Przedsiębiorstwa państwowe to specjalny rodzaj przedsiębiorstw tworzonych na podstawie ustawy przez upoważnione do tego organy państwowe po to, żeby realizowały powierzone im zadania (produkcyjne lub usługowe) w określonych branżach.

Czy takich przedsiębiorstw jest dużo? O jakiej skali mówimy?

Jest ich obecnie naprawdę mało. Z danych opublikowanych na stronie rządowej na koniec marca tego roku wynika, że istniało tych przedsiębiorstw osiemnaście, z czego siedem przedsiębiorstw było w upadłości, a jedno w likwidacji. Czyli mamy do czynienia z dziesięcioma przedsiębiorstwami faktycznie funkcjonującymi.

Jakiej wielkości są to przedsiębiorstwa?