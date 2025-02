Łączenie funkcji posła z zawodem adwokata lub radcy może być trudne

Jak pogodzić czasowo obowiązki adwokata i parlamentarzysty

Adwokatem jest także Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga. On jednak, myśli raczej o ograniczaniu działalności w kancelarii.

– Robię to już bardzo sporadycznie, raczej kończąc sprawy, które są już w toku. Nie chcę zamykać kancelarii, bo adwokatem jest się do końca życia. Jest to mój ukochany zawód, który jest też moją pasją, więc nie chciałbym tracić kontaktu z salą rozpraw oraz mieć do czego wrócić – mówi Paweł Śliz.

I dodaje, że nie da się rzetelnie pełnić obowiązki posła, przewodniczącego klubu i komisji sprawiedliwości oraz pracy adwokata.

Mam kilka rozpoczętych spraw z urzędu, z których właśnie złożyłem wnioski o zwolnienie, bo nie jestem w stanie tego pogodzić z działalnością posła – mówi Paweł Śliz.

– Jeśli ktoś daje radę czasowo łączyć na pełen etat działalność parlamentarną i pracę pełnomocnika, to jego sprawa – mówi z kolei adwokat dr Karol Pachnik. – Pytanie, czy da się to realnie połączyć i czy taki poseł prowadzący kancelarię nie będzie mało aktywny w Sejmie. Można też oczywiście stosować taki model biznesowy, że osoba ze znanym dzięki polityce nazwiskiem pozyskuje klientów, a realną obsługę świadczy kto inny. Pytanie tylko, czy klient będzie z tego zadowolony, bo jednak chciałby, żeby obsługiwała go ta osoba, do której się zgłosił – dodaje.

– Niektórzy klienci zapewne myślą, że taka osoba może coś „załatwić” dzięki koneksjom politycznym. Sugerowanie tego przez samego adwokata byłoby już naruszeniem zasad etyki. A jeśli faktycznie „załatwiłby” korzystną dla klienta zmianę prawa, to kwalifikuje się to już nie pod sąd dyscyplinarny, ale do prokuratury czy ABW, jak zresztą w przypadku każdej innej grupy zawodowej. Pamiętajmy jednak, że szeregowy poseł czy senator tak naprawdę niewiele może zrobić – dodaje prawnik.