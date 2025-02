Prokurator od „akt w garażu" straci immunitet? Jest wniosek

Dlaczego Prokuratura Krajowa chce uchylenia immunitetu prok. Jerzego Ziarkiewicza

W czwartek Prokuratura Krajowa poinformowała, iż wystąpiła do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu prok. Ziarkiewicza.



Z komunikatu dowiadujemy się, że podstawą są dwie sprawy wyodrębnione do odrębnego postępowania. W pierwszej z nich chodzi o zatrzymanie podejrzanego Przemysława M. Doszło do niego 16 września 2020 roku. Na tę decyzję 29 września zażalenie złożył obrońca. Jak wyliczyli śledczy z WSW PK, znajdowało się ono w dyspozycji prokuratora przez następne 3 lata, 3 miesiące i 18 dni. Dopiero w styczniu 2024 r. trafiło do właściwego sądu, który trzy miesiące później uznał, iż postanowienie prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Przemysława M. było bezzasadne, a czynność zatrzymania i przymusowego doprowadzenia - niecelowa.

Druga sprawa, która jest podstawą wniosku o uchylenie immunitetu, dotyczy przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy i ukrywania dokumentów. Jak napisano w komunikacie „prokurator Jerzy Z. przekroczył swoje uprawnienia poprzez faktyczne przejęcie akt postępowania innego prokuratora oraz niewykonywanie żadnych czynności procesowych. Ponadto polecił pracownikowi sekretariatu dokonanie w systemie informatycznym wpisów o wszczęciu, przedłużeniu i połączeniu śledztwa, które to wpisy poświadczały nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, poświadczył nieprawdę w dokumentach oraz ukrywał akta główne i podręczne ww. sprawy, a następnie usunął akta główne”.