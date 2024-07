Prokuratura Regionalna w Krakowie traci szefa. Miał sam zrezygnować

Piotr Niezgoda będzie kierował Prokuraturą Regionalną w Krakowie od 8 lutego 2024 r. na mocy decyzji ówczesnego p.o. prokuratora krajowego Jacka Bilewicza. Niezgoda jest prokuratorem od 1991 r. Od 1993 r. do 1994 pracował w ówczesnej Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie. W latach 1994-2012 był delegowany do Departamentu Prokuratury w Ministerstwie Sprawiedliwości, następnie do Prokuratury Krajowej i Prokuratury Generalnej. W roku 2000 uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, a w 2013 tytuł prokuratora Prokuratury Generalnej. Do 2016 r. pracował w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej.

Od roku 2016 był prokuratorem w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.