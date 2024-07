Jak informuje w komunikacie prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowy Prokuratora Generalnego, Jacek Bilewicz (rocznik 1970) ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Rzeszowie. Dyplom uzyskał w 1994 roku. Dwa lata później zdał egzamin prokuratorski. Przez kolejne dwa lata był asesorem Prokuratury Rejonowej w Opolu, w Dziale Śledczym. W 1998 roku już jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Opolu został delegowany do Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Opolu, a następnie do Wydziału VI ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Opolu. W 2001 roku został powołany na stanowisko służbowe prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu. Od marca 2003 roku do października 2006 roku był na delegacji do Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Od 2006 roku był prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, w marcu 2008 roku został delegowany do Prokuratury Krajowej.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Prokurator Jacek Bilewicz: Nie boję się o swoje stanowisko Spokojnie czekam na decyzję Sądu Najwyższego. Nie obawiam się o swoje stanowisko. Sytuacja jest jasna. Dariusz Barski nie mógł dostać nominacji na szefa prokuratury – mówi pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz.

1 kwietnia 2010 r. Jacek Bilewicz został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej. Od listopada 2013 r. do marca 2016 r. pełnił również funkcję Krajowego Korespondenta Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). 9 marca 2016 roku został zdegradowany – przez Zbigniewa Ziobrę, ówczesnego Prokuratora Generalnego. Trafił wtedy do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie – o dwa szczeble niżej w strukturze prokuratury.

Obecnie Bilewicz jest prokuratorem Prokuratury Krajowej. Po zmianie rządu w listopadzie 2023 r. Adam Bodnar, który objął stanowisko Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, powołał go do Zespołu Radców w Biurze Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Od 12 stycznia do 13 marca prokurator Bilewicz pełnił obowiązki Prokuratora Krajowego oraz I zastępcy Prokuratora Generalnego, po odsunięciu z tego stanowiska prokuratora Dariusza Barskiego.