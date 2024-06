Bodnar dostał od Dudy pismo ws. Janeczka. "Wątpię, żeby była wola współpracy"

- Nie ma podstaw do odwołania prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcy Prokuratora Generalnego odpowiedzialnego za Prokuraturę Wojskową - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda. Prezydent apeluje, by sprawę zatrzymania polskich żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej wyjaśnić po wyborach do Parlamentu Europejskiego.