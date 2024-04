Wojciech Postulski. Wygrał sędzia, która prawie nie orzekał

Na inną kwestię zwraca uwagę Dariusz Szawurski – Radetz, adwokat, w latach 2017-2024 asystent sędziego w SO w Warszawie, delegowany do KSSiP. Przypomina, że do Krajowej Szkoły może być delegowany jedynie sędzia wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz wykazujący znajomość problematyki w zakresie powierzanych mu obowiązków.

- Twierdzę jednak, że rekomendowany kandydat na dyrektora – patrząc na jego kontrkandydatów – w tym aspekcie nie mógłby się czymś znaczącym wyróżnić, a to z uwagi na fakt, że w ostatnich 17 latach zajmował się rzeczami raczej innymi aniżeli zdobywaniem wiedzy i kompetencji w zakresie stosowania i wykładni prawa – argumentuje prawnik.