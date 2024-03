Onet dowiedział się, że śledztwo w tej sprawie wszczęła kilka dni temu Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Przypomnijmy, że na początku września 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wystąpiła do marszałka Senatu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Brejzy. Chciała mu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień za rzekome nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu. Działo się to, gdy ówczesny senator PO (dziś jest europosłem) walczył o mandat poselski.

Co prokuratura zataiła przed senatorami we wniosku ws. immunitetu Brejzy

Pod wnioskiem o uchylenie immunitetu podpisali się zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak, jeden z zaufanych ludzi Zbigniewa Ziobry i Bogdana Święczkowskiego (byłego Prokuratora Krajowego, dziś sędziego Trybunału Konstytucyjnego), a także prok. Monika Ryszkiewicz-Jakubowska. We wrześniu ub.r. była ona szefową Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, a już w grudniu 2023 r., czyli tuż przed przejęciem kontroli nad prokuraturą przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, Ryszkiewicz-Jakubowska dostała awans na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Śledczy mieli zataić przed Senatem dwie okoliczności. Po pierwsze, wniosek oparli zeznaniach byłej urzędniczki Agnieszki Ch.-S., które już w 2019 r. uznał za niewiarygodne analityk kryminalny prokuratury. Kobieta sama jest oskarżona o wyłudzanie pieniędzy z inowrocławskiego ratusza przy pomocy lewych faktur. Prokuratura próbowała skleić Brejzów z tą aferą. Agnieszka Ch.-S. później wycofała się z większości pomówień kierowanych wobec Brejzów, m.in. w wyniku konfrontacji.