Były wiceminister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności dla szefa resortu sprawiedliwości na antenie Radia RMF FM. - Za kilkadziesiąt minut składamy wniosek o wotum nieufności [dla Adam Bodnara — red.] za liczne naruszenia prawa, jakie przez zaledwie miesiąc popełnił - powiedział Sebastian Kaleta.



Czytaj więcej Prawnicy Bitwa o prokuratora krajowego Dariusz Barski został nieprawidłowo powołany – twierdzi Adam Bodnar. Prokuratorzy i eksperci nie są co do tego zgodni.

Przypomnijmy, iż od piątku trwa spór o władzę w Prokuraturze Krajowej. Wówczas minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar stwierdził, że Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym z uwagi na nieprawidłowe przywrócenie go do służby. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, prokuratorzy i eksperci nie są co do tego zgodni. Jednocześnie MS poinformowało, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego. Powołani jeszcze za Zbigniewa Ziobry zastępcy prokuratora generalnego oświadczyli, że Bilewicz nie został skutecznie mianowany p.o. prokuratora krajowego.