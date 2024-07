Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, którą w środę uchwalił Sejm. Teraz trafi do Senatu.

Dodatek do emerytury, ale nie dla wszystkich sołtysów

Dodatkowe comiesięczne świadczenie przysługuje osobom w wieku emerytalnym, czyli po osiągnięciu 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i w wynosi – po tegorocznej waloryzacji – 336,36 zł. Obecnie otrzymują je osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat. Powodowało to problemy bo w przeszłości gminy często w sposób nieuprawniony ogłaszały wybory na nową kadencję o kilka dni wcześniej i skracały formalnie sołtysom okres sprawowania funkcji. Takie osoby pozbawiono w ten sposób świadczenia pieniężnego, bo nie były sołtysami pełne osiem lat. Po zmianach prawo do świadczeń będzie przysługiwać, jeśli dana osoba pełniła funkcję sołtysa co najmniej 7 lat.

Starszy sołtys też dostanie dodatek do emerytury

Dzięki nowelizacji świadczenie dostaną też osoby, które taką funkcję pełniły wyłącznie przed 1990 r. Obecnie nie mają one prawa do dodatku, mimo że podobnie jak ich następcy otrzymali mandat mieszkańców w wyborach bezpośrednich i demokratycznych, a dodatkowo pracowali na rzecz społeczności w trudniejszych warunkach niż obecnie (w poprzednim ustroju politycznym i gospodarczym).

Ułatwione będzie też wykazanie, że dana osoba ma prawo do dodatku. Przypomnijmy, że ustalenie okresu pełnienia funkcji sołtysa może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego pisemnymi oświadczeniami osób, które zamieszkiwały w sołectwie w czasie, gdy wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa. Obecne przepisy wymagają poświadczeń od pięciu takich osób. Po zmianach wystarczy, że przedstawią je trzy osoby.