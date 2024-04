Ile zarobi wójt czy burmistrz? To zależy od hojności radnych

Kluczowym elementem, od którego zależy wysokość wynagrodzeń samorządowców jest tzw. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wynosi ona obecnie 1789,42 zł, jest określona w ustawie budżetowej i może być waloryzowana. W tym roku jednak waloryzacji nie było i kwota ta pozostaje zamrożona na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Jest to jednak punkt wyjścia, od którego liczone są diety i wynagrodzenia w samorządach, bowiem ostatecznie o konkretnej stawce decydują w uchwałach rady gmin, powiatów czy województw.

Ile zarobi radny gminy?

Najliczniejsza grupa wybranych właśnie liderów lokalnych to radni 2477 gmin. Zgodnie z rozporządzeniem przysługująca im miesięczna dieta opiera się na kwocie bazowej i nie może być wyższa niż jej 2,4-krotność, czyli 4294,61 zł brutto. Na taką maksymalną dietę mogą liczyć jedynie radni największych gmin z populacją powyżej 100 tys. mieszkańców. Rozporządzenie bowiem różnicuje tę kwotę w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie. W tych, w których populacja jest mniejsza i wynosi od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców radni mogą otrzymać nie więcej niż 75 proc. maksymalnej diety - 3220,96 zł. Z kolei w gminach zamieszkanych przez mniej niż 15 tys. osób jest to 50 proc. maksymalnej stawki - 2147,30 zł.

Podobnie zróżnicowane są także zarobki radnych powiatów. W tych o największej populacji przekraczającej 120 tys. mieszkańców radni mogą otrzymać maksymalnie 4294,61 czyli 2,4- krotność kwoty bazowej. W powiatach liczących od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców stawka ta wynosi 3650,42 zł, a w tych najmniejszych, poniżej 60 tys. mieszkańców, nie więcej niż 3006,23 zł.