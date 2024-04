GUS podał najnowsze dane o deficycie sektora instytucji rządowych i samorządowych

Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2023 r. 49,6 proc. PKB wobec 49,2 proc. PKB w 2022 roku, po korekcie.

Reklama

To duży wzrost w stosunku do lat 2022 i 2021, w których wskaźnik deficytu do PKB wynosił 3,5 proc. (po zmianie) i 1,8 proc.

W ub. piątek Ministerstwo Finansów poinformowało, że dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 1 691 147,8 mln zł na koniec IV kw. 2023 r., co oznacza wzrost o 4,1% kw/kw i o 11,9% w porównaniu z końcem 2022 r. Relacja długu w tym ujęciu do PKB wyniosła 49,8% na koniec IV kwartału 2023 r. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,1 pkt proc. oraz o 0,5 pkt proc. w porównaniu z końcem 2022 r.

Polsce może grozić tzw. procedura nadmiernego deficytu.

Wysoki wskaźnik zadłużenia z 2023 r. oznacza, że Polsce może grozić tzw. procedura nadmiernego deficytu. Nawet bez wydatków na armię, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. może znaleźć się powyżej 3 proc. PKB.