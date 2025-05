Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2024 r. wyniesie 114,41 proc. Tak wynika z obwieszczenia resortu pracy opublikowanego w Monitorze Polskim. To nieco mniej niż wskaźnik za 2023 rok, który był rekordowo wysoki: 114,87 proc.

Reklama

Jak waloryzacja składek wpływa na emerytury

Jeśli ubezpieczony zgromadził podczas aktywności zawodowej do końca 2024 roku 500 000 zł, to od 1 czerwca 2025 ta kwota wzrośnie do 572 050 zł - wyliczyło Polskie Radio. Przy 600 tys. zł dotychczasowego kapitału, korzyść wyniesie 86 tys. 460 zł.

Wraz ze wzrostem kapitału w górę pójdą także wyliczane przez ZUS nowe emerytury. Zakład wyśle do wszystkich ubezpieczonych informacje o stanie konta oraz prognozowaną wysokość przyszłego świadczenia.

Dlaczego, oprócz pobieranych już emerytur, waloryzowane są składki od przyszłych emerytów? Chodzi o to, żeby wpłacane na konta emerytalne składki nie traciły na realnej wartości przez inflację, która wciąż jest wysoka. Emerytura jest wyliczana według prostego wzoru: wysokość zgromadzonego kapitału dzielona jest przez odpowiednią dla danego wieku wartość z podawanej przez GUS tabeli dalszego trwania życia. Obecnie przy ustalaniu emerytur dla kobiet decydujących się na zakończenie aktywności zawodowej w wieku 60 lat, ZUS dzieli zgromadzony przez nie kapitał przez 266,4. Tyle miesięcy (średnio) według GUS będzie pobierała emeryturę kobieta obecnie 60-letnia.

Ponieważ emerytury wyliczane z uwzględnieniem czerwcowej waloryzacji będą o kilkaset złotych wyższe od tych przyznawanych przed 1 lipca 2025 r. , warto poczekać do lipca ze złożeniem wniosku o przyznanie tego świadczenia. Polskie Radio publikuje tabelę kapitału emerytalnego i emerytur po waloryzacji w czerwcu 2025 wraz z prognozą wysokości świadczenia: