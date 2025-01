Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

Świadczenie 800 plus jest przyznawane na okresy świadczeniowe. Trwają one od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Chcąc przedłużyć świadczenie, każdego roku należy składać nowy wniosek.

Nowy okres rozpocznie się 1 czerwca 2025 r. i potrwa do 31 maja 2026 r. Wnioski można składać od 1 lutego wyłącznie elektronicznie.



Co ważne, od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2025 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 r., co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus.