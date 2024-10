Sąd okręgowy, który rozpoznawał niniejszą sprawę, miał jednak wątpliwości i zdecydował się skierować do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne. U jego podstaw leży interpretacja art. 264 k.p. i jego zastosowanie do toczącego się postępowania, skoro w jego toku pojawiła się nowa podstawa faktyczna żądania pozwu. Zdaniem sądu pytającego do tej pory w orzecznictwie SN omawiana kwestia nie była należycie rozpatrywana.

Ponadto sąd pytający wskazał, że jeżeli faktycznie art. 264 k.p. nie ma zastosowania i zmiana roszczenia w takiej sytuacji jest możliwa, to czy w przypadku gdy zawiadomienie pracodawcy o ciąży (tj. bezwzględnej przyczynie ochrony) nastąpiło po bardzo długim czasie, nie powinno się dopuścić stosowania art. 8 k.p. (konstrukcja nadużycia prawa). SO podkreślił, że klauzula ta ma konotację etyczną i może mieć zastosowanie do sytuacji pracodawcy, jak i pracownika. W jego ocenie, na tej podstawie można byłoby odstąpić od stosowania art. 177 § 1 w zw. z art. 45 § 3 k.p. w zakresie roszczenia o przywrócenie do pracy. I w takiej sytuacji zasądzić tylko odszkodowanie. Z jednej strony pracownica w ciąży jest chroniona, ale z drugiej – pracodawca miał prawo utracić do niej zaufanie.

SN potwierdził ochronę dla kobiet w ciąży

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą ujawnienie w toku postępowania sądowego nowej okoliczności jaką jest ciąża pracownicy w okresie biegnącego wypowiedzenia nie stanowi zmiany powództwa i dlatego nie jest ograniczona terminem z at. 264 k.p.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia sprawozdawca Romualda Spyt wskazywała, że składanie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę jest specyfiką prawa pracy. W takim piśmie pracownik nie musi jednak dokładnie sprecyzować swojego roszczenia czy też precyzyjnie wskazać okoliczności faktycznych. Podkreśla, że nie zgadza się z wypowiedzeniem umowy i należy traktować to jako podstawę faktyczną. Cała pozostała treść pisma, jak wyjaśnia sędzia sprawozdawca, jest argumentacją uzasadniającą odwołanie.

- Mało tego, pracownica nie musi modyfikować żadnych roszczeń. Jeżeli bowiem w trakcie postępowania wyszedłby na jaw stan ciąży, to sąd ma obowiązek zastosować przepisy ochronne – mówiła sędzia Spyt.

Jak przypomniała, art. 177 kp. przewiduje bezwzględną ochronę kobiet w ciąży, która oznacza, że nie można jej umowy wypowiedzieć nawet w sytuacji, w której znalazła się powódka. Na marginesie dodała, że argumentacja o utracie zaufania pracodawcy i narażeniu go na finansowe konsekwencje przez długo toczący się proces, nie jest właściwa.