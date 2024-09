• w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Żaden inny przypadek, gdy podmiot zatrudniający ma kłopoty finansowe, nie uprawnia go do zaprzestania finansowania wpłat do PPK. Jeżeli podmiot zatrudniający - wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi - nie oblicza i nie pobiera z wynagrodzenia uczestnika wpłat do PPK, są to wpłaty zaległe. Ustawa o PPK nie umożliwia dokonania takich wpłat. Podmiot zatrudniający, który chciał oszczędzić na wpłatach do PPK, ma jednak obowiązek naprawnienia szkody wyrządzonej uczestnikowi PPK brakiem zaległych wpłat, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Przykład. Część pracowników spółki została objęta obniżonym wymiarem czasu pracy, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. W tym okresie spółka nie obliczała i nie pobierała wpłat do PPK od wynagrodzeń wypłaconych wszystkich uczestnikom PPK – niezależnie od tego, czy byli objęci obniżonym wymiarem czasu pracy, czy nie. Za pracowników (uczestników PPK) nieobjętych obniżonym wymiarem czasu pracy, spółka miała obowiązek dokonywać wpłat do PPK – spółka ma obowiązek naprawić szkodę wyrządzoną tym osobom brakiem zaległych wpłat do PPK.

Deklaracja finansowania wpłat

W sytuacjach, gdy podmiot zatrudniający nie finansuje wpłat do PPK, uczestnik PPK może podjąć decyzję, że będzie finansować swoje wpłaty (zarówno podstawową, jak i dodatkową).

W takim przypadku uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu deklarację