Świadczenie przyznawane jest bez względu na wysokość zarobków osiąganych przez rodziców. Można przeznaczyć je na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych.

Komu przysługuje 300 zł z programu Dobry Start

Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Trzeba też pamiętać, że wiek 20 i 24 lat liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. lata ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną

- Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.