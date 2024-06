Strona pracodawców przedstawiła też propozycję dotyczącą wysokości płac w budżetówce. Proponuje, aby wskaźnik wzrostu funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej został ukształtowany w 2025 r. na poziomie 7,9 proc.

Jak co roku negocjacje partnerów społecznych obejmują również kwestię waloryzacji rent i emerytur.

W tym roku pracodawcy proponują ukształtowanie go zgodnie z gwarancją ustawową, tj. w oparciu o dynamikę wskaźnika inflacji w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonego o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Oczekiwania związków są jeszcze inne. Zgodnie z ich wspólnym stanowiskiem, minimalne wynagrodzenie za pracę musi wzrosnąć o 8,14 proc., tj. o 350 zł (czyli do 4 650 zł). Z kolei podwyżka wynagrodzeń w budżetówce powinna ich zdaniem w 2025 r. wynosić nie mniej niż 15 proc. Natomiast w kwestii wskaźnika waloryzacji emerytur i rent związki chcą, aby wynosił on nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2024 r., zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnej płacy w 2024 r.

Kwota minimalnej pensji wiąże rząd

Rządowa propozycja podwyżki minimalnego wynagrodzenia trafi teraz do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli rząd, pracodawcy i związki zawodowe się nie porozumieją, to ten pierwszy samodzielnie ustali ostatecznie kwotę przyszłorocznej minimalnej pensji (do 15 września 2024 r.). Nie będzie mogła być ona niższa niż dziś przedstawiona propozycja, czyli 4 626 zł. Pewne jest już więc, że najniższa pensja wzrośnie od przyszłego roku co najmniej do takiej kwoty.