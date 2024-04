Pieniądze od państwa dla rodziców aktywnych zawodowo. Babciowe i inne świadczenia

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” jest kierowane do pracujących zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Będzie ono przysługiwać w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy (od 12 do 35 miesiąca życia dziecka). Rodzice sami zdecydują na co je przeznaczą. Będą mogli sfinansować z nich np. opiekę sprawowaną przez babcię (w tym emerytkę) na podstawie umowy uaktywniającej. W przypadku wykorzystania takiej formy umowy składki będą od niej dodatkowo finansowane przez państwo.

Ponadto zamiast funkcjonującego obecnie dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wprowadzone zostanie świadczenie „aktywnie w żłobku”. Będzie ono wynosić 1,5 tys. zł, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Świadczenie „aktywnie w domu” będzie stanowiło z kolei wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wyżej opisanych rozwiązań. Będzie ono przysługiwało na analogicznych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, z tą różnicą, że „aktywnie w domu” będzie można uzyskać na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Ma przysługiwać wyłącznie w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące (nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1 tys. zł przez 12 miesięcy).

Z założeń wynika, że rodzic będzie miał możliwość, w miarę potrzeb i indywidualnej sytuacji, zmiany, nawet wielokrotnej, jednego świadczenia na inne. Przy czym na to samo dziecko, za dany miesiąc, może być pobierane tylko jedno świadczenie wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka.

„Babciowe” i nie tylko

— Wygląda na to, że rząd podszedł do tematu wsparcia rodziców w godzeniu pracy z rodzicielstwem bardziej kompleksowo niż początkowo zapowiadał. W tym kontekście słyszeliśmy głównie o tzw. babciowym, które miało polegać na tym, że rodzic który zechce wrócić do pracy otrzyma 1,5 tys. zł, które może przeznaczyć na opiekę, np. podzielić się pieniędzmi z tą symboliczną babcią lub dziadkiem. I w założeniach do projektu taka koncepcja się znalazła jako jeden z elementów. Niemniej została obudowana jeszcze dwoma innymi świadczeniami, które mają tworzyć bardziej kompleksowy system wsparcia rodziców w aktywności zawodowej. To dobry ruch. Kluczowe do ostatecznej oceny będą jednak przepisy — mówi Oskar Sobolewski z HRK Payroll Consulting.