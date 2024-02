Tak wynika z opublikowanego właśnie komunikatu prezesa KRUS ( M.P. 2024, poz. 129). Zgodnie z jego treścią wspomniane świadczenie wzrośnie do 336,36 zł ( obecnie 300 zł).

Jest ono swoistym dodatkiem do emerytury. Przysługuje bowiem tym, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 mężczyźni). Ale to nie wszystko. Do wypłaty uprawnione są osoby, które pełniły funkcję sołtysa co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż przez osiem lat. I właśnie ta przesłanka budzi w praktyce największe problemy.

Problemy z dodatkiem do emerytur sołtysów

Zwróciła na nie uwagę posłanka Iwona Małgorzata Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej w interpelacji skierowanej do Michała Kołodziejczaka, sekretarza stanu w resorcie rolnictwa.

Jak bowiem wskazała, ustawodawca nie przewidział, że kadencja sołtysa nie zawsze pokrywa się z 4-letnim okresem.

-W obecnej sytuacji dochodzi do przypadków odmowy przyznania dodatku, mimo że sołtys pełnił co do funkcję przez dwie pełne kadencje ( tj. nie została ona skrócona), jednak wybory zostały wyznaczone na kilka dni przed upływem pełnych 4 lat. W powiecie kamiennogórskim są dwa przypadki, o których mi wiadomo. W jednym do uzyskania świadczenia brakuje 5, a w drugim 6 dni- wskazywała posłanka.