Emerytura olimpijska a emerytura z systemu powszechnego

Dr Artur Fal, adwokat z kancelarii Lex Sport tłumaczy, że emerytura olimpijska nie wyklucza pobierania świadczenia z systemu powszechnego.

- Są one od siebie niezależne. W sytuacji gdy sportowiec nabywa prawo do emerytury wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie to wypłacane jest równolegle do tzw. emerytury olimpijskiej. Przelewają je też odrębne podmioty. Emeryturę z FUS przekazuje ZUS lub KRUS. Z kolei olimpijską wypłaca urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej — wyjaśnia mecenas.

Zwraca jednocześnie uwagę, że w odniesieniu do świadczeń za osiągnięcia sportowe, nawet jeżeli dana osoba uprawniona jest do otrzymania kilku, może pobierać tylko jedno z nich, w oparciu o wybraną przez nią podstawę.

Skazanie lub dyscyplinarka za doping a emerytura olimpijska

Jak wyjaśnia mec. Fal, zgodnie z przepisami ustawy o sporcie osoba otrzymująca to świadczenie jest zobowiązana niezwłocznie poinformować ministra właściwego ds. kultury fizycznej o każdej zmianie kluczowych kwestii, mających wpływ na jego przyznanie.

I tak, musi zgłosić:

- udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy,