2 stycznia ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą. Do rodziców trafi 547 mln zł, co obejmie 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld zł.

- Po Nowym Roku osoby uprawnione otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 r. ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r.

Nie trzeba składać wniosku o 800+

- Co bardzo ważne, by otrzymać świadczenie w nowej wysokości nie trzeba składać dodatkowego wniosku. ZUS sam podniesie wysokość świadczenia – dodaje rzecznik.

Terminy wypłat 800+. Kiedy ruszą wypłaty?

ZUS wyjaśnia, że terminy wypłat świadczenia 800+ będą tożsame z tymi, które były w przypadku 500+.