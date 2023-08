14. emerytura: 2200 zł na rękę nie dla wszystkich. Oto tabela

Z informacji ekspertów wynika, że 2200 zł otrzymają tylko ci świadczeniobiorcy, którzy pobierają minimalną emeryturę/rentę czyli 1588,44 zł brutto. Jeśli zasadnicze świadczenie jest wyższe, trzeba liczyć się z mniejszym świadczeniem dodatkowym we wrześniu.

"Gazeta Senior" przypomina, że emeryt/rencista, który normalnie otrzymuje z ZUS powyżej świadczenie w kwocie powyżej 2900 zł brutto, dostanie czternastkę pomniejszoną według zasady "złotówka za złotówkę". Na razie nic nie wskazuje na to, by 14. emerytura w 2023 r. miała zostać zwolniona z podatku PIT oraz składki zdrowotnej. Kwota 2650 zł brutto podana w projekcie rozporządzenia to właśnie wysokość świadczenia przed potrąceniami podatku i 9-proc. składki zdrowotnej.

lle zatem wyniesie kwota czternastki w zależności od wysokości zasadniczego świadczenia? Oto prognoza "Gazety Senior" z przybliżonymi kwotami, zaokrąglonymi do pełnych złotych. Ostateczne kwoty nalicza organ emerytalno-rentowy.