Szef MSWiA Marcin Kierwiński i szef KPRM Jan Grabiec informowali przed miesiącem o skierowaniu do prokuratury sprawy sprowadzenia w latach 2022-2023 753 tys. ton węgla z Kazachstanu, Kolumbii i Australii. Sprowadzony węgiel był tak złej jakości, że nigdy nie trafił do sprzedaży i do dziś znajduje się w magazynach RARS. Na całej sprawie Skarb Państwa miał stracić 1,3 mld zł – szacuje obecny rząd. Ponadto PKP Cargo miało ponieść nieuzasadnione koszty, w wysokości 1,5 mld zł, związane z zakupem tego węgla. Koszt składowania bezwartościowego węgla to kolejne 200 mln zł.

Spółka założona na krótko przed tym, jak rząd Mateusza Morawieckiego podjął decyzję o zakupie węgla przez RARS, zarobiła miliony

Onet ustalił, że bezwartościowy węgiel sprowadzała do Polski m.in. spółka BM Ventures, założona na krótko przed podjęciem przez rząd decyzji o zakupie węgla przez RARS we wrześniu 2022 roku Polska szukała wówczas alternatywnych dostawców węgla wobec objęcia sankcjami węgla pochodzącego z Rosji po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.

BM Ventures od lipca do końca grudnia BM Ventures zarobiła na sprzedaży 152 mln zł. W kolejnym roku – kolejne 40 mln zł. Tymczasem po zmianie władzy i zmianie kierownictwa RARS – przychody spółki spadły do 14 tys. zł.

Onet ustalił, że spółka w 2022 roku sprzedała RARS węgiel za 193,5 mln zł, a w 2023 roku – za 47,2 mln zł. Łącznie dostarczyła więc – bezwartościowy jak się okazało – węgiel za ponad 240 mln zł. Węgiel – jak wynika z informacji przekazanej Onetowi przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA – pochodził z Kazachstanu.