PKP Cargo miało ponieść nieuzasadnione koszty związane z zakupem węgla w wysokości 1,5 mld zł
Szef MSWiA Marcin Kierwiński i szef KPRM Jan Grabiec informowali przed miesiącem o skierowaniu do prokuratury sprawy sprowadzenia w latach 2022-2023 753 tys. ton węgla z Kazachstanu, Kolumbii i Australii. Sprowadzony węgiel był tak złej jakości, że nigdy nie trafił do sprzedaży i do dziś znajduje się w magazynach RARS. Na całej sprawie Skarb Państwa miał stracić 1,3 mld zł – szacuje obecny rząd. Ponadto PKP Cargo miało ponieść nieuzasadnione koszty, w wysokości 1,5 mld zł, związane z zakupem tego węgla. Koszt składowania bezwartościowego węgla to kolejne 200 mln zł.
Onet ustalił, że bezwartościowy węgiel sprowadzała do Polski m.in. spółka BM Ventures, założona na krótko przed podjęciem przez rząd decyzji o zakupie węgla przez RARS we wrześniu 2022 roku Polska szukała wówczas alternatywnych dostawców węgla wobec objęcia sankcjami węgla pochodzącego z Rosji po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.
BM Ventures od lipca do końca grudnia BM Ventures zarobiła na sprzedaży 152 mln zł. W kolejnym roku – kolejne 40 mln zł. Tymczasem po zmianie władzy i zmianie kierownictwa RARS – przychody spółki spadły do 14 tys. zł.
Onet ustalił, że spółka w 2022 roku sprzedała RARS węgiel za 193,5 mln zł, a w 2023 roku – za 47,2 mln zł. Łącznie dostarczyła więc – bezwartościowy jak się okazało – węgiel za ponad 240 mln zł. Węgiel – jak wynika z informacji przekazanej Onetowi przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA – pochodził z Kazachstanu.
Spółka – jak czytamy w Onecie – należy do Bartłomieja Wróblewskiego i Jarosława Brożyny. Pierwszy był w przeszłości związany z TVP, drugi to były pracownik ambasady USA w Warszawie.
Obaj mężczyźni posiadają również spółkę Allies Incorporated (zarówno ona, jak i BM Ventures zarejestrowane są pod adresem na Stadionie Narodowym). Ta spółka zajmuje się „wzmacnianiem zasięgu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw regionu Europy Wschodniej za pomocą najbardziej zaawansowanego oprogramowania i technologii”. Spółka handluje bronią, amunicją i uzbrojeniem. Zaopatrywała m.in. policję, ABW i CBA.
Jak wynika z ustaleń Onetu, łącznikiem pomiędzy należącymi do nich spółkami a ówczesną Kancelarią Premiera był Sławomir Butkiewicz, były antyterrorysta Komendy Głównej Policji. W momencie, gdy wybuchła pandemia, Butkiewicz został koordynatorem ratownictwa medycznego w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. W lipcu przeniósł się do Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej (ZPHM) powołanego z inicjatywy Michała Dworczyka, ówczesnego szefa KPRM. ZPHM była jednostką powiązaną z KPRM, powołaną do prowadzenia akcji ratunkowych oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Butkiewicz został też zastępcą dyrektora generalnego KPRM.
Informator Onetu wskazuje, że to w domu u Butkiewicza spotykali się przedstawiciele obu wymienionych wyżej spółek, a także minister Dworczyk.
Butkiewicz w rozmowie z Onetem zaprzecza, jakoby skojarzył obie firmy z RARS. – Z Allies współpracowałem raptem trzy miesiące, tej drugiej spółki i tematu węgla nie znam w ogóle. Nie kojarzyłem panów B. i W. ani z RARS, ani z Kancelarią Premiera. Nie utrzymywaliśmy też kontaktów prywatnych – powiedział.
Butkiewicz twierdzi też, że nie miał kontaktów ani z Michałem Dworczykiem, szefem KPRM za czasów rządu Mateusza Morawieckiego, ani z Michałem Kuczmierowskim, ówczesnym szefem RARS. Jednak Onet ustalił, iż w czerwcu 2022 roku tuż po zakończeniu współpracy z Allies Icorporated razem m.in. z Kuczmierowskim brał udział w przekazaniu KGP gogli noktowizyjnych. Ponadto z Kuczmierowskim i Dworczykiem jeździł do Ukrainy.
RARS mają wiązać ze spółką Allies Incorporated jeszcze dwie umowy. To, czego dotyczą i czego dotyczyły umowy niezrealizowane, to informacja niejawna.
