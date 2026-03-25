Afera w RARS. 240 mln zł za bezwartościowy węgiel. Pieniądze skończyły się po wyborach

Prokuratura Krajowa bada sprawę dostarczania do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych setek ton bezwartościowego węgla w czasie, gdy premierem był Mateusz Morawiecki. Jak ujawnia Onet pieniądze za węgiel trafiały do spółki dwóch biznesmenów, którzy założyli spółkę tuż przed decyzją rządu o zakupie węgla przez RARS.

Publikacja: 25.03.2026 07:49

PKP Cargo miało ponieść nPAPieuzasadnione koszty związane z zakupem węgla w wysokości 1,5 mld zł

PKP Cargo miało ponieść nieuzasadnione koszty związane z zakupem węgla w wysokości 1,5 mld zł

PKP Cargo miało ponieść nPAPieuzasadnione koszty związane z zakupem węgla w wysokości 1,5 mld zł

Foto: Darek Delmanowicz, PAP

Artur Bartkiewicz

Szef MSWiA Marcin Kierwiński i szef KPRM Jan Grabiec informowali przed miesiącem o skierowaniu do prokuratury sprawy sprowadzenia w latach 2022-2023 753 tys. ton węgla z Kazachstanu, Kolumbii i Australii. Sprowadzony węgiel był tak złej jakości, że nigdy nie trafił do sprzedaży i do dziś znajduje się w magazynach RARS. Na całej sprawie Skarb Państwa miał stracić 1,3 mld zł – szacuje obecny rząd. Ponadto PKP Cargo miało ponieść nieuzasadnione koszty, w wysokości 1,5 mld zł, związane z zakupem tego węgla. Koszt składowania bezwartościowego węgla to kolejne 200 mln zł.

Spółka założona na krótko przed tym, jak rząd Mateusza Morawieckiego podjął decyzję o zakupie węgla przez RARS, zarobiła miliony

Onet ustalił, że bezwartościowy węgiel sprowadzała do Polski m.in. spółka BM Ventures, założona na krótko przed podjęciem przez rząd decyzji o zakupie węgla przez RARS we wrześniu 2022 roku Polska szukała wówczas alternatywnych dostawców węgla wobec objęcia sankcjami węgla pochodzącego z Rosji po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą. 

BM Ventures od lipca do końca grudnia BM Ventures zarobiła na sprzedaży 152 mln zł. W kolejnym roku – kolejne 40 mln zł. Tymczasem po zmianie władzy i zmianie kierownictwa RARS – przychody spółki spadły do 14 tys. zł. 

Były premier Mateusz Morawiecki jest podejrzany o narażenie Skarbu Państwa na miliardowe straty. Cho
Węgiel za 3 mld zł nie dotarł do odbiorców. Mateusz Morawiecki podejrzany o przestępstwo

Onet ustalił, że spółka w 2022 roku sprzedała RARS węgiel za 193,5 mln zł, a w 2023 roku – za 47,2 mln zł. Łącznie dostarczyła więc – bezwartościowy jak się okazało – węgiel za ponad 240 mln zł. Węgiel – jak wynika z informacji przekazanej Onetowi przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA – pochodził z Kazachstanu. 

Spółka – jak czytamy w Onecie – należy do Bartłomieja Wróblewskiego i Jarosława Brożyny. Pierwszy był w przeszłości związany z TVP, drugi to były pracownik ambasady USA w Warszawie. 

Obaj mężczyźni posiadają również spółkę Allies Incorporated (zarówno ona, jak i BM Ventures zarejestrowane są pod adresem na Stadionie Narodowym). Ta spółka zajmuje się „wzmacnianiem zasięgu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw regionu Europy Wschodniej za pomocą najbardziej zaawansowanego oprogramowania i technologii”. Spółka handluje bronią, amunicją i uzbrojeniem. Zaopatrywała m.in. policję, ABW i CBA. 

Kto był łącznikiem między spółkami Allies Incorporated i BM Ventures a Kancelarią Premiera?

Jak wynika z ustaleń Onetu, łącznikiem pomiędzy należącymi do nich spółkami a ówczesną Kancelarią Premiera był Sławomir Butkiewicz, były antyterrorysta Komendy Głównej Policji. W momencie, gdy wybuchła pandemia, Butkiewicz został koordynatorem ratownictwa medycznego w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. W lipcu przeniósł się do Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej (ZPHM) powołanego z inicjatywy Michała Dworczyka, ówczesnego szefa KPRM. ZPHM była jednostką powiązaną z KPRM, powołaną do prowadzenia akcji ratunkowych oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Butkiewicz został też zastępcą dyrektora generalnego KPRM. 

Informator Onetu wskazuje, że to w domu u Butkiewicza spotykali się przedstawiciele obu wymienionych wyżej spółek, a także minister Dworczyk. 

Butkiewicz w rozmowie z Onetem zaprzecza, jakoby skojarzył obie firmy z RARS. – Z Allies współpracowałem raptem trzy miesiące, tej drugiej spółki i tematu węgla nie znam w ogóle. Nie kojarzyłem panów B. i W. ani z RARS, ani z Kancelarią Premiera. Nie utrzymywaliśmy też kontaktów prywatnych – powiedział. 

Butkiewicz twierdzi też, że nie miał kontaktów ani z Michałem Dworczykiem, szefem KPRM za czasów rządu Mateusza Morawieckiego, ani z Michałem Kuczmierowskim, ówczesnym szefem RARS. Jednak Onet ustalił, iż w czerwcu 2022 roku tuż po zakończeniu współpracy z Allies Icorporated razem m.in. z Kuczmierowskim brał udział w przekazaniu KGP gogli noktowizyjnych. Ponadto z Kuczmierowskim i Dworczykiem jeździł do Ukrainy. 

RARS mają wiązać ze spółką Allies Incorporated jeszcze dwie umowy. To, czego dotyczą i czego dotyczyły umowy niezrealizowane, to informacja niejawna. 

