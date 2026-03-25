To nie będzie łatwa sprawa. Sędzia Nawacki nie składa broni.

Każdemu pozwanemu, niezależnie, czy to jest pan Nawacki, czy Kowalski, przysługuje prawo do obrony. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Może on sobie ustanowić profesjonalnego pełnomocnika, nawet trzech. Ale z punktu widzenia prawnego jest to bardzo prosta sprawa. Opieramy się nie na jakichś subiektywnych odczuciach czy interpretacji prawa. W uzasadnieniu pozwu są wskazane orzeczenia sądów powszechnych, prawomocne orzeczenia, w związku z którymi musieliśmy wypłacić odszkodowania, ponieść koszty procesu. W uzasadnieniach jest np. napisane, że pan Nawacki dopuścił się zachowań mobbingujących pana Juszczyszyna, więc z punktu widzenia prawnego ten regres jest bardzo prosty. Znając jednak zachowania pana Nawackiego w sprawach dyscyplinarnych, w których wynosi on o wyłączenie sędziów, stosuje różne kruczki, zdaję sobie sprawę, że to nie będzie prosta sprawa.

Dlatego też nawiązałem współpracę z renomowaną kancelarią, która pokazała przez te wszystkie lata, że potrafi skutecznie walczyć z naruszeniami prawa podejmowanymi w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy. Widziałem niedawno na Facebooku komentarz jakiegoś pana, który pod informacją o tym, że taki pozew wpłynął napisał, że po co zatrudniać kancelarię pana profesora Romanowskiego do tak prostej sprawy, skoro można to zrobić samemu? Zgadzam się z tym, że pod kątem prawnym ta sprawa jest bardzo prosta. To proste matematyczne obliczenia. O ostateczny wynik tego procesu jestem absolutnie spokojny. Natomiast ile to potrwa, jakie sztuczki będzie stosował pan Nawacki? Dlatego nie robię tego sam, tylko będę korzystał z pomocy renomowanej kancelarii, która ma już doświadczenie w tego typu sprawach. Zna już możliwości pana Nawackiego i jego pełnomocników.

Jak dziś układa się współpraca między panami w sądzie?

Nie ma tej współpracy, ponieważ pan Nawacki notorycznie nic nie robi w sądzie. Już nawet nie powołuje się na pracę w KRS. Niedawno otrzymał kolejny wytyk administracyjny polegający na tym, że zwróciłem mu uwagę i nakazałem podjęcie czynności w sprawach. Nawet się od niego nie odwołał, więc chyba już nawet przestał negować to, że nic nie robi. Zapadło orzeczenie o przewlekłości w prowadzonej przez niego sprawie, przewodniczący wydziału zobowiązuje go do podjęcia czynności, ja robię to samo i nic. Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku w postępowaniu dyscyplinarnym nie uwzględnił odwołania sędziego Nawackiego od moich wytyków administracyjnych. Liczba spraw załatwionych przez niego w miesiącu jest bardzo niska, nie stawia się do pracy, trudno więc powiedzieć, żeby to była jakakolwiek współpraca. Nie mam żadnego interesu żeby wszczynać wobec niego kolejne dyscyplinarne postępowania. Zależy mi na tym, żeby sprawy przebiegały sprawnie, a sąd rejonowy nie musiał wypłacać kolejnych odszkodowań za przewlekłość.

Chce pan powiedzieć, że były prezes nie przychodzi na rozprawy?

Nie wyznacza rozpraw, a jeżeli już wyznaczy to przychodzi. Natomiast nie załatwia spraw, nie wyznacza terminów. W sprawach upadłościowych tak jak do tej pory w ogóle odmawia podjęcia jakichkolwiek czynności, a to jest w zasadzie połowa spraw leżących w jego obowiązkach sędziowskich. W tych sprawach w ogóle nie orzeka, bo uważa, że nie musi.