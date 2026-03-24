Nie wiadomo, co – poza PSL – uważają o inicjatywie pozostali koalicjanci. Adam Szłapka, zapytany o sprawę, stwierdził, że jest to pomysł klubu PSL oraz że pozostałe ugrupowania będą podejmować decyzję po zapoznaniu się z nią. Zauważył też, że projekt prezydencki był nie do poprawienia, gdyż nie było w nim żadnych pieniędzy.

Karol Nawrocki przeciwko programowi SAFE

Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska miała otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent miał czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

Rząd od początku stał na stanowisku, że warunki pożyczki SAFE – takie jak oprocentowanie niższe niż oprocentowanie pożyczek, które jest w stanie uzyskać Polska, długi okres spłaty (45 lat) i 10-letnia karencja, która oznacza, że pożyczkę Polska zacznie spłacać dopiero za dekadę, podczas gdy środki na wzmocnienie obronności otrzyma obecnie – sprawiają, że jest to najkorzystniejszy z dostępnych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków na obronność. Rządzący podkreślali też, że środki z SAFE mają nawet w 89 proc. trafić do polskich firm.

Z kolei prawicowa opozycja (PiS i Konfederacja) ostrzegała, że SAFE może służyć większemu uzależnieniu Polski od Brukseli. PiS podnosił też argument, iż program jest szczególnie korzystny dla Niemiec, które politycznie zyskają przez rosnące wpływy Brukseli (PiS stoi na stanowisku, że Niemcy wykorzystują UE do umacniania swojej kontroli nad Europą).

Karol Nawrocki wraz z Adamem Glapińskim przedstawili propozycję alternatywnego wobec SAFE programu „Polski SAFE 0 proc.”. Ma on opierać się na wykorzystaniu w jakiś sposób polskich rezerw w celu sfinansowania wzmocnienia potencjału obronnego Polski. Może chodzić bądź o sprzedaż złota, by wygenerować zysk, który NBP przekazuje w 95 proc. do budżetu, bądź o zmiany prawa w taki sposób, by przeszacowanie wartości zakupionego przez NBP złota mogłoby być potraktowane jako zysk.