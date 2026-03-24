„Polski SAFE 0 proc.”: Koalicja rozważy zmodyfikowany pomysł Nawrockiego?

W koalicji jest wstępna zgoda, by pracować nad zmienioną wersją projektu „polskiego SAFE 0 proc.” prezydenta, którą w Sejmie złożył we wtorek klub Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) – informuje Onet.

Publikacja: 24.03.2026 19:46

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/EPA/Agnieszka Bielecka

Ada Michalak

Na początku marca Karol Nawrocki oraz prezes NBP Adam Glapiński przedstawili ideę polskiego SAFE 0 proc. jako alternatywę dla unijnego programu SAFE. Choć dotychczas premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podchodzili do pomysłu prezydenta sceptycznie i go krytykowali, to – jak podaje Onet – sytuacja miała się nieco zmienić. 

Onet informuje, że w koalicji rządzącej jest wstępna zgoda, by pracować nad zmienioną wersją projektu „polskiego SAFE 0 proc.” prezydenta, którą w Sejmie złożył we wtorek klub PSL. 

W rozmowie z portalem ważny polityk koalicji rządzącej powiedział, że odbyło się „owocne spotkanie” w tej sprawie. – Nie wykluczam, że projekt ustawy pojawi się w porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu – stwierdził. 

We wtorek Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył w Sejmie projekt ustawy, której celem jest powołanie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ma on poprawić rozwiązania zaproponowane wcześniej przez prezydenta Nawrockiego i szefa NBP Adama Glapińskiego. Projekt został już skierowany do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Legislacyjne oraz Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. 

Nie wiadomo, co – poza PSL – uważają o inicjatywie pozostali koalicjanci. Adam Szłapka, zapytany o sprawę, stwierdził, że jest to pomysł klubu PSL oraz że pozostałe ugrupowania będą podejmować decyzję po zapoznaniu się z nią. Zauważył też, że projekt prezydencki był nie do poprawienia, gdyż nie było w nim żadnych pieniędzy.

Karol Nawrocki przeciwko programowi SAFE

Ustawa dotycząca SAFE, unijnego instrumentu finansowego, w ramach którego Polska miała otrzymać 43,7 mld euro (ok. 180 mld zł) niskooprocentowanej (na ok. 3 proc.) pożyczki na wzmocnienie swojego potencjału obronnego, trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego 27 lutego. Prezydent miał czas do 20 marca na jej podpisanie, zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. 

Rząd od początku stał na stanowisku, że warunki pożyczki SAFE – takie jak oprocentowanie niższe niż oprocentowanie pożyczek, które jest w stanie uzyskać Polska, długi okres spłaty (45 lat) i 10-letnia karencja, która oznacza, że pożyczkę Polska zacznie spłacać dopiero za dekadę, podczas gdy środki na wzmocnienie obronności otrzyma obecnie – sprawiają, że jest to najkorzystniejszy z dostępnych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków na obronność. Rządzący podkreślali też, że środki z SAFE mają nawet w 89 proc. trafić do polskich firm. 

Z kolei prawicowa opozycja (PiS i Konfederacja) ostrzegała, że SAFE może służyć większemu uzależnieniu Polski od Brukseli. PiS podnosił też argument, iż program jest szczególnie korzystny dla Niemiec, które politycznie zyskają przez rosnące wpływy Brukseli (PiS stoi na stanowisku, że Niemcy wykorzystują UE do umacniania swojej kontroli nad Europą). 

Karol Nawrocki wraz z Adamem Glapińskim przedstawili propozycję alternatywnego wobec SAFE programu „Polski SAFE 0 proc.”. Ma on opierać się na wykorzystaniu w jakiś sposób polskich rezerw w celu sfinansowania wzmocnienia potencjału obronnego Polski. Może chodzić bądź o sprzedaż złota, by wygenerować zysk, który NBP przekazuje w 95 proc. do budżetu, bądź o zmiany prawa w taki sposób, by przeszacowanie wartości zakupionego przez NBP złota mogłoby być potraktowane jako zysk. 

12 marca prezydent Karol Nawrocki zapowiedział oficjalnie weto w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE. W odpowiedzi na tę decyzję premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym zapowiedział realizację „planu B”.

Wcześniej do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący „Polski SAFE 0 proc.”. 

