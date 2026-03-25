Zwycięstwo ma dla socjaldemokratów słodko-gorzki smak, ponieważ uzyskany przez nich wynik jest najgorszym od 1903 roku. Partia Frederiksen obsadzi 38 mandatów w parlamencie, o 12 mniej niż po wyborach w 2022 roku, gdy na Socjaldemokrację zagłosowało 27,54 proc. Duńczyków. Ponadto lewicowemu blokowi, na czele którego stoi Socjaldemokracja Danii, nie udało się uzyskać bezwzględnej większości w Folketingu (duński parlament).

Reklama Reklama

Wybory w Danii: Mette Frederiksen przeprasza, że jej partia nie zdobyła więcej głosów

Frederiksen, komentując wynik wyborów przeprosiła za to, że jej partii nie udało się uzyskać więcej głosów. - Liczyłam na lepszy wynik – przyznała. - Ale dziś nic mnie nie zasmuci w tym, że Socjaldemokraci po raz kolejny okazali się ulubioną partią polityczną Duńczyków – dodała.

System polityczny w Danii Foto: PAP

Aby pozostać u steru rządów Frederiksen musi teraz zbudować koalicję większościową wychodząc poza tzw. blok czerwony, czyli partie lewicy i centrolewicy, które nie uzyskały bezwzględnej większości. Blok czerwony uzyskał 84 miejsca w parlamencie, podczas gdy centroprawicowy „blok niebieski” - 77 miejsc. Bezwzględna większość to 90 mandatów (Folketing liczy 179 miejsc).