UE i Australia podpisują umowę handlową

Unia Europejska i Australia zakończyły wieloletnie negocjacje i podpisały umowę o wolnym handlu. Porozumienie przewiduje zniesienie ceł na większość towarów oraz lepszy dostęp do surowców, w tym minerałów ziem rzadkich. Jednocześnie zwiększony import produktów rolnych z Australii może stanowić wyzwanie dla europejskich, w tym polskich, producentów.

NASA planuje bazę na Księżycu i misję na Marsa

NASA ogłosiła plan budowy bazy na Księżycu, który ma kosztować około 20 mld dol. i zostać zrealizowany w ciągu 7 lat. Projekt zakłada także stworzenie nowej rakiety zdolnej do lotów na Marsa. Inicjatywa wpisuje się w strategię powrotu USA na Księżyc do 2028 r. i budowy stałej obecności do 2030 r..

