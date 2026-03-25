10 min. 41 sek.

Fala pozwów wobec banków, Iran zarabia na Cieśninie Ormuz, umowa UE–Australia

Fala pozwów przeciw bankom w Polsce nabiera tempa. Iran pobiera opłaty za przepływ przez Cieśninę Ormuz, a UE finalizuje umowę handlową z Australią. Tymczasem NASA ogłasza ambitne plany kosmiczne.

Publikacja: 25.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Fala pozwów wobec banków przybiera na sile

Po sporach frankowych pojawia się nowy front konfliktu między klientami a bankami. Do końca 2025 r. wpłynęło blisko 1700 pozwów dotyczących kredytów opartych na WIBOR oraz ponad 20 tys. spraw związanych z tzw. sankcją kredytu darmowego. Kredytobiorcy kwestionują mechanizm zmiennego oprocentowania oraz sposób informowania o ryzyku. Choć banki liczą na korzystne orzecznictwo, część prawników wskazuje, że spór dopiero się rozpoczyna.

Iran pobiera opłaty za przepływ przez Ormuz

Iran rozpoczął pobieranie nieformalnych opłat od statków handlowych za bezpieczne przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz. Według doniesień wynoszą one około 2 mln dol. za jednostkę. Eksperci wskazują, że może to być początek formalnego systemu opłat, co znacząco wpłynęłoby na globalny handel i ceny surowców energetycznych.

UE i Australia podpisują umowę handlową

Unia Europejska i Australia zakończyły wieloletnie negocjacje i podpisały umowę o wolnym handlu. Porozumienie przewiduje zniesienie ceł na większość towarów oraz lepszy dostęp do surowców, w tym minerałów ziem rzadkich. Jednocześnie zwiększony import produktów rolnych z Australii może stanowić wyzwanie dla europejskich, w tym polskich, producentów.

NASA planuje bazę na Księżycu i misję na Marsa

NASA ogłosiła plan budowy bazy na Księżycu, który ma kosztować około 20 mld dol. i zostać zrealizowany w ciągu 7 lat. Projekt zakłada także stworzenie nowej rakiety zdolnej do lotów na Marsa. Inicjatywa wpisuje się w strategię powrotu USA na Księżyc do 2028 r. i budowy stałej obecności do 2030 r..

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

