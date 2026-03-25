Na koniec 2025 r. najwięcej spraw spornych odnotował PKO BP - 737 przypadków, co oznacza wzrost o ponad 112 proc. rok do roku. Relatywnie dużo pozwów wpłynęło także przeciwko ING Bankowi Śląskiemu (304), mBankowi (274) oraz Bankowi Millennium (241), choć w ich przypadku tempo wzrostu było niższe i wyniosło 55-80 proc. Najmniej spraw ma BNP Paribas BP - 130 pozwów, ale to dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Z raportów wynika również, że wszystkie prawomocne wyroki krajowych sądów są jak dotąd korzystne dla banków.

Sankcja kredytu darmowego - gwałtowny wzrost liczby pozwów

Znacznie więcej jest postępowań sądowych dotyczących tzw. sankcji kredytu darmowego. Z zebranych przez nas danych wynika, że to już ponad 20,5 tys. spraw przeciwko 8 bankom, wnoszonych przez indywidualnych klientów oraz podmioty skupujące roszczenia. Ta liczba w 2025 r. wzrosła o niemal 70 proc.

Konsumenci zarzucają bankom przede wszystkim naruszenie obowiązków informacyjnych przy udzielaniu kredytów konsumenckich. W praktyce chodzi m.in. o nieprawidłowe przedstawienie kosztów kredytu, w tym naliczanie odsetek od prowizji czy innych opłat. W efekcie klienci domagają się zastosowania sankcji przewidzianej w ustawie o kredycie konsumenckim - czyli zwrotu wszystkich kosztów kredytu (odsetek i prowizji) oraz spłaty wyłącznie kapitału.

Najwięcej pozwów dotyczy PKO BP (aż 6677 spraw) oraz Alior Banku (4371). Pozostali duzi kredytodawcy mają od 1,2 tys. do ok. 3 tys. spraw spornych. Wyjątkiem jest ING BSK, który raportuje jedynie 103 postępowania.