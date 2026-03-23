Z tego artykułu dowiesz się: Ile wyniosły łączne obciążenia sektora bankowego z tytułu problemu kredytów frankowych?

Które banki poniosły największe straty związane z kredytami walutowymi?

Kto ostatecznie poniósł finansowe konsekwencje, a kto skorzystał na rozstrzygnięciu spraw frankowych?

Kiedy sektor bankowy przewiduje zakończenie etapu wysokich kosztów sagi frankowej?

Jakie kwestie pozostają jeszcze do rozstrzygnięcia w tej sprawie?

Bankowcy deklarują, że 2025 r. był ostatnim rokiem dużych kosztów sagi frankowej. Wobec tego sprawdzamy, na podstawie opublikowanych niedawno raportów rocznych, ile wyniosły te straty począwszy od wybuchu problemu w 2019 r. Łączne kwoty robią wrażenie!

Ile kosztowała saga frankowa

Z naszych wyliczeń dla ośmiu największych banków w Polsce, notowanych na giełdzie, wynika, że ich łączne obciążenia sięgnęły aż 74–76 mld zł. Dla zobrazowania, jak duże to pieniądze, warto podać, że to wartość porównywalna do rocznych wydatków na program 800+, albo stanowiąca ok. 1/3 pożyczki SAFE na zbrojenie, o którą toczą się polityczne spory.

Koszt sagi frankowej to ogromna cena, jaką banki zapłaciły za błędy z przeszłości – w postaci pogorszenia swojej kondycji finansowej i znacząco niższych zysków. Prawdziwymi „poszkodowanymi” nie są jednak same instytucje, ale ich akcjonariusze, w tym drobni inwestorzy giełdowi i Polacy oszczędzający w OFE, którzy przez kilka lat otrzymywali zaniżone dywidendy.