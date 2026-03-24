Z tego artykułu się dowiesz: Ile wyniosły zyski sektora bankowego w 2025 r. i jakie dywidendy zamierzają wypłacić największe banki w Polsce?

Ile wyniosą dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję?

Ile pieniędzy trafi do akcjonariuszy większościowych, w tym zagranicznych właścicieli banków?

Ile dywidend zostanie w kraju i trafi np. do funduszy emerytalnych oraz indywidualnych inwestorów giełdowych?

Czy zyski banków zasilają polski budżet państwa oraz czy rekordy z 2025 r. uda się pobić w 2026 r.?

Większość banków już wie, w jaki sposób chce podzielić zyski wypracowane w 2025 r. Z tej okazji sprawdzamy, gdzie popłyną wypłaty, czyli którzy akcjonariusze najbardziej skorzystają na tegorocznych dywidendowych żniwach.

Rekordowe zyski banków i dywidendy w 2026 r.

Łączny zysk sektora bankowego w 2025 r. wyniósł rekordowe ok. 49 mld zł i według naszych szacunków najwyższe w historii będą też dywidendy – to ok. 25,4 mld zł, czyli o ponad 3 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Najwięcej pieniędzy trafi do akcjonariuszy największych banków, przy czym zdecydowanym liderem pod względem łącznej wartości wypłaty pozostaje nr 1 rynku PKO BP. Według prognoz analityków spółka może przeznaczyć na dywidendę aż 7,68 mld zł, czyli 75 proc. swojego zarobku za 2025 r.

Na kolejnych miejscach znajduje się Pekao. Zarząd tego banku zarekomendował ostatnio, by na wypłatę trafiło 75 proc. ubiegłorocznych zysków, co stanowić będzie niemal 5,2 mld zł. Podobnie zdecydowały władze Santander Bank Polska, choć dywidenda zostanie zwiększona o 78 mln zł z kapitału rezerwowego i łącznie wyniesie ok. 5,1 mld zł. Dywidendę na poziomie 75 proc. zysku chce też wypłacić ING Bank Śląski – wyniesie ona 3,48 mld zł, BNP Paribas BP – 1,51 mld złoraz zapewne Citi Handlowy – 1,25 mld zł. W przypadku Alior Banku może to być maksymalnie 50 proc., czyli 1,18 mld zł.