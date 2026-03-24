Z tego artykułu się dowiesz: Artykuł przedstawia finalizację porozumienia handlowego między Unią Europejską a Australią.

Omówione są przewidywane korzyści dla eksportu, inwestycji oraz zniesienie barier celnych.

Tekst wyjaśnia otwarcie australijskiego rynku usług oraz zwiększony dostęp do zamówień publicznych dla firm unijnych.

Porozumienie ułatwia unijnym specjalistom dostęp do australijskiego rynku pracy w wybranych sektorach.

Artykuł wskazuje na ustanowienie kontyngentów taryfowych i dwustronnych mechanizmów ochronnych dla rolnictwa.

Zwraca się uwagę na wzmocnienie łańcuchów dostaw surowców krytycznych oraz ochronę oznaczeń geograficznych produktów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wykorzystała wizytę w Australii do dopięcia kolejnych ważnych umów międzynarodowych. UE i Australia ogłosiły we wtorek przyjęcie przełomowego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a także zakończyły negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. Rozpoczęły się także formalne negocjacje w sprawie stowarzyszenia Australii z programem „Horyzont Europa”, największym na świecie programem finansowania badań naukowych i innowacji.

Umowa UE–Australia zwiększy eksport i inwestycje. Które sektory zyskają najwięcej

Co nam da ta umowa? Wzrost unijnego eksportu i dostęp do surowców krytycznych, podobnie jak w wypadku umowy z Mercosurem. UE oczekuje, że wywóz z UE wzrośnie o 33 proc. w ciągu następnej dekady, a jego wartość wyniesie 17,7 mld euro rocznie. Do kluczowych sektorów o dużym potencjale wzrostu należą sektor mleczarski (oczekuje się, że wzrośnie on nawet o 48 proc.), sektor pojazdów silnikowych (52 proc.) oraz sektor chemikaliów (20 proc.). Inwestycje UE w Australii mogą wzrosnąć o ponad 87 proc.

Nowa umowa zapewni unijnym eksporterom uprzywilejowany dostęp do rynku australijskiego, w tym zniesienie ponad 99 proc. ceł na wywóz towarów z UE do Australii. Znikną cła warte około 1 mld euro rocznie. Umowa otworzy australijski rynek usług w kluczowych sektorach, w tym w sektorze usług finansowych i telekomunikacji. Firmy UE będą też miały większy dostęp do australijskich zamówień publicznych. Umowa ułatwi również unijnym specjalistom pracę w Australii, a limity wejścia dla inżynierów i naukowców zwiększą europejskie i australijskie innowacje.