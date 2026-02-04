Rzeczpospolita
„Car granicy” wycofuje z Minnesoty część agentów imigracyjnych i mówi o „sukcesie” operacji

Administracja Trumpa wycofa z Minnesoty 700 agentów imigracyjnych, którzy brali udział w „Operacji Metro Surge” – akcji represyjnej w Minneapolis, która doprowadziła do śmierci dwóch obywateli USA i wywołała protesty w całym kraju. Dwa okręgi szkolne z Minnesoty pozwały administrację Trumpa.

Publikacja: 04.02.2026 21:47

Tom Homan

Foto: Reuters, Shannon Stapleton

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego administracja Trumpa decyduje o wycofaniu agentów imigracyjnych z Minnesoty?
  • Jakie są kontrowersje związane z działaniami agentów federalnych w Minneapolis?
  • Jakie są zarzuty dwóch okręgów szkolnych z Minnesoty przeciwko administracji Trumpa?
  • Jakie konsekwencje przyniosła zmiana polityki ICE dotyczącej działań we „wrażliwych” miejscach?

Nazywany przez Donalda Trumpa „carem granicy” Tom Homan, szef amerykańskiej służby granicznej odpowiedzialny za bezpieczeństwo granic oraz deportacje nielegalnych cudzoziemców” powiedział w środę, że wycofywanie rozpocznie się natychmiast i obejmie agentów z Urzędu Imigracyjnego i Celnego (ICE) oraz Straży Granicznej.

Ilu agentów pozostanie w Minnesocie?

Homan zapowiedział, że pozostanie 2000 agentów, ale dodał, że jego celem jest ograniczenie obecności federalnych agentów imigracyjnych w mieście do poziomu sprzed rozpoczęcia operacji w grudniu.

Tom Homan poinformował, że rząd pracuje również nad zapewnieniem wszystkim funkcjonariuszom w Minnesocie kamer nasobnych – umieszczanych na mundurze urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz oraz dźwiękDodał, że rząd USA uznał zapewnienie kamer nasobnych wszystkim funkcjonariuszom w Minneapolis za priorytet, ale planuje również rozdysponowanie tego sprzętu wśród agentów w całym kraju.

Czytaj więcej

Todd Lyons, pełniący obowiązki szefa Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE)
Przestępczość
„Cierpliwość dobiegła końca”. Szef ICE Todd Lyons wezwany przed oblicze sądu w Minneapolis
„Sukces” operacji w Minneapolis

Podczas środowej konferencji prasowej Homan nazwał operację w Minneapolis sukcesem, pomimo licznych procesów sądowych i śmierci Renee Good i Alexa Prettiego, którzy zostali śmiertelnie postrzeleni przez agentów federalnych. Zdarzenia te wywołały masowe demonstracje w wielu miastach Stanów Zjednoczonych. 

Homan zauważył, że operacja nie była idealna, ale ocenił, że dzięki „ustalonemu, ujednoliconemu łańcuchowi dowodzenia” stała się „sprawniejsza”.

Nie chodzi o to, że wcześniej nie było dobrze, ale poprawiliśmy ją – powiedział.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
„Nagła zmiana stanowiska” Donalda Trumpa ws. śmierci Alexa Prettiego i Renee Good

Zatrzymani „źli ludzie”

Homan przekazał, że  federalni agenci imigracyjni aresztowali i zatrzymali „złych ludzi”,  w tym 14 oskarżonych o zabójstwo i 139 o napaść, a także 87 przestępców seksualnych i 28 członków gangów.

Szef służby granicznej przejął kontrolę nad operacją pod koniec stycznia i zapowiedział, że zmniejszy liczbę agentów w zależności od stopnia współpracy władz stanowych i lokalnych z federalnymi.

Na konferencji prasowej powiedział, że zmniejsza obecność federalną o około jedną trzecią po tym, jak rząd USA uzyskał „bezprecedensową” pomoc.

Czytaj więcej

Funkcjonariusze ICE w Minnesocie mają skupić się w Minnesocie na imigrantach, którzy wchodzili w kon
Polityka
Minnesota: Nowe rozkazy dla funkcjonariuszy ICE. „Nie dyskutujcie, nikogo nie przekonacie”

Okręgi szkolne w Minnesocie pozywają za naloty ICE

Tymczasem dwa okręgi szkolne w Minnesocie i związek zawodowy nauczycieli pozwały w środę administrację Trumpa, domagając się zablokowania nalotów imigracyjnych w pobliżu szkół w związku z gwałtownym wzrostem liczby kontroli federalnych w tym stanie.

Przez lata amerykańska Służba Imigracyjna i Celna (ICE) stosowała długotrwałą politykę nieprowadzenia kontroli w „wrażliwych” miejscach, takich jak miejsca kultu religijnego i szkoły. Administracja prezydenta Trumpa porzuciła tę politykę po objęciu urzędu. Szybko stała się ona jedną z pierwszych batalii prawnych drugiej kadencji prezydenta w Białym Domu.

„Rodzice, dzieci i nauczyciele, niezależnie od statusu imigracyjnego, słusznie obawiają się chodzenia do szkoły” – czytamy w nowym pozwie. „Okręgi szkolne i nauczyciele w całej Minnesocie odnotowali znaczny spadek frekwencji”.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone prawo migracyjne
