„Car granicy” wycofuje z Minnesoty część agentów imigracyjnych i mówi o „sukcesie” operacji

Nazywany przez Donalda Trumpa „carem granicy” Tom Homan, szef amerykańskiej służby granicznej odpowiedzialny za bezpieczeństwo granic oraz „deportacje nielegalnych cudzoziemców” powiedział w środę, że wycofywanie rozpocznie się natychmiast i obejmie agentów z Urzędu Imigracyjnego i Celnego (ICE) oraz Straży Granicznej.
Homan zapowiedział, że pozostanie 2000 agentów, ale dodał, że jego celem jest ograniczenie obecności federalnych agentów imigracyjnych w mieście do poziomu sprzed rozpoczęcia operacji w grudniu.
Tom Homan poinformował, że rząd pracuje również nad zapewnieniem wszystkim funkcjonariuszom w Minnesocie kamer nasobnych – umieszczanych na mundurze urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz oraz dźwięk. Dodał, że rząd USA uznał zapewnienie kamer nasobnych wszystkim funkcjonariuszom w Minneapolis za priorytet, ale planuje również rozdysponowanie tego sprzętu wśród agentów w całym kraju.
Podczas środowej konferencji prasowej Homan nazwał operację w Minneapolis sukcesem, pomimo licznych procesów sądowych i śmierci Renee Good i Alexa Prettiego, którzy zostali śmiertelnie postrzeleni przez agentów federalnych. Zdarzenia te wywołały masowe demonstracje w wielu miastach Stanów Zjednoczonych.
Homan zauważył, że operacja nie była idealna, ale ocenił, że dzięki „ustalonemu, ujednoliconemu łańcuchowi dowodzenia” stała się „sprawniejsza”.
- Nie chodzi o to, że wcześniej nie było dobrze, ale poprawiliśmy ją – powiedział.
Homan przekazał, że federalni agenci imigracyjni aresztowali i zatrzymali „złych ludzi”, w tym 14 oskarżonych o zabójstwo i 139 o napaść, a także 87 przestępców seksualnych i 28 członków gangów.
Szef służby granicznej przejął kontrolę nad operacją pod koniec stycznia i zapowiedział, że zmniejszy liczbę agentów w zależności od stopnia współpracy władz stanowych i lokalnych z federalnymi.
Na konferencji prasowej powiedział, że zmniejsza obecność federalną o około jedną trzecią po tym, jak rząd USA uzyskał „bezprecedensową” pomoc.
Tymczasem dwa okręgi szkolne w Minnesocie i związek zawodowy nauczycieli pozwały w środę administrację Trumpa, domagając się zablokowania nalotów imigracyjnych w pobliżu szkół w związku z gwałtownym wzrostem liczby kontroli federalnych w tym stanie.
Przez lata amerykańska Służba Imigracyjna i Celna (ICE) stosowała długotrwałą politykę nieprowadzenia kontroli w „wrażliwych” miejscach, takich jak miejsca kultu religijnego i szkoły. Administracja prezydenta Trumpa porzuciła tę politykę po objęciu urzędu. Szybko stała się ona jedną z pierwszych batalii prawnych drugiej kadencji prezydenta w Białym Domu.
„Rodzice, dzieci i nauczyciele, niezależnie od statusu imigracyjnego, słusznie obawiają się chodzenia do szkoły” – czytamy w nowym pozwie. „Okręgi szkolne i nauczyciele w całej Minnesocie odnotowali znaczny spadek frekwencji”.
