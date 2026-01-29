Oczywiście istnieją linie podziału między ministrami i doradcami. Poza ludzkimi sympatiami i antypatiami są też efektem różnic kulturowo-politycznych, czy stażu u boku Karola Nawrockiego. To zderzenie kulturowe nowych ludzi związanych z PiS i tych, którzy pracowali z obecnym prezydentem w IPN generowało na starcie problemy. Ale po pół roku współpracy obydwie grupy w miarę się „dotarły”. To oczywiście dopiero początek. Bo Pałac i jego labiryntowe korytarze to od czasu prezydentury Lecha Wałęsy naturalne miejsce do intryg, których wraz z upływem czasu tylko przybywa. Ekipa Nawrockiego jest wyjątkowo zróżnicowana, pełna ambitnych i wyrazistych postaci. Co będzie za rok, gdy w Polsce zacznie się kampania wyborcza do wyborów do Sejmu? I czy Nawrocki utrzyma dystans do Warszawy i jej mediów, podobnie jak jego ministrowie?

Faktyczna kohabitacja z rządem Tuska wygląda inaczej niż na X

W działaniach prezydenta bardzo rzuca się w oczy styl kohabitacji z premierem Donaldem Tuskiem. To niełatwa relacja, zużywająca w praktyce obydwie strony. W 2026 r. pewnym restartem wzajemnych stosunków było spotkanie na początku stycznia, którego szczegóły nie wyszły poza krąg najbliższych współpracowników obu polityków. Otoczenie Donalda Tuska – jego wewnętrzne sanktuarium – nie rozmawia z mediami praktycznie wcale. Doradcy Nawrockiego mają nie karmić warszawskich mediów własnymi przeciekami. Weta ma np. komunikować sam prezydent – bezpośrednio i osobiście. Co ciekawe, w Pałacu można spotkać też czasami innych ministrów – członków rządu Donalda Tuska, którzy próbują w ten czy inny sposób wysondować, które zapisy w ustawach „przejdą” przez sito, a które skończą się pewnym wetem. Ministrowie robią to zwykle chyłkiem (nie wszyscy przyznają się do tych wizyt), by nie narazić się na gniew słynącego z „krótkiego lontu” w swojej III kadencji premiera Tuska. Nawrocki stara się w ten sposób faktycznie wpływać na ustawy, które przechodzą przez rząd i Sejm, a sam Pałac Prezydencki – np. poprzez prof. Piotra Czaudernę – utrzymuje relacje z niektórymi ministrami rządu.

Członkowie administracji Karola Nawrockiego z dużym dystansem podchodzą do większości tekstów, które opisują sam Pałac. Uznając, że i tak nigdy nie zdobędą warszawskich mediów – bo te w ich przekonaniu w większości kibicowały Rafałowi Trzaskowskiemu – starają się więc ustawić poza nimi. W teorii ma to zapewnić drugą kadencję, a w przyszłości być może nowy rozdział na polskiej prawicy. Przez pierwsze pół roku, niejako „miodowy miesiąc” takie nawigowanie jest relatywnie łatwe. W tle jednak narastają problemy, w tym tak kłopotliwy sojusznik jak Donald Trump. Pałac reagować w sprawie jego komentarza o żołnierzach w Afganistanie zapewne nie chciał, ale w pewnym momencie był już do tego zmuszony. Sprawa ewidentnie została uznana za coś więcej, niż tylko dwudniowa afera medialna. Najpierw na X zareagowali doradcy prezydenta, a później on sam, nawet w trakcie wizyty w Wilnie. To najlepiej pokazuje, że założony styl działania obecnego prezydenta ma swoje ograniczenia. Lepiej jednak mieć jakiś plan, niż nie mieć żadnego.