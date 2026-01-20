Dania jest sojusznikiem USA z NATO, a premier Danii ostrzegała wcześniej, że ewentualne użycie siły przez Stany Zjednoczone w celu zajęcia Grenlandii mogłoby oznaczać kres istnienia tego sojuszu. Resort obrony Danii przypominał niedawno, że w przypadku agresji na terytorium tego kraju jego żołnierze mają obowiązek podjęcia działań zbrojnych przeciwko agresorowi, nie czekając na rozkazy.

Na Grenlandii znajduje się amerykańska baza wojskowa – Pituffik Space Base (d. Thule Air Base), która służy do wczesnego ostrzegania o rakietach balistycznych, monitorowania przestrzeni kosmicznej i prowadzenia nadzoru satelitarnego. W bazie stacjonuje obecnie na stałe ok. 150 żołnierzy. Stany Zjednoczone i Dania są stronami traktatu z 1951 r., który daje USA prawo do obecności wojskowej na Grenlandii. Trump twierdzi jednak, że taka obecność USA na wyspie jest dziś niewystarczająca i nie gwarantuje Amerykanom takich możliwości, jakie dałoby im posiadanie wyspy.

Donald Trump chce Grenlandii. Mówi o bezpieczeństwie

Trump wyraża zainteresowanie pozyskaniem Grenlandii przez USA od czasu pierwszej kadencji w Białym Domu. Już w 2019 r. miał wyrażać zainteresowanie zakupem wyspy od Danii – Kopenhaga odrzuciła jednak taką możliwość. Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 r., jeszcze jako prezydent elekt nie wykluczał użycia siły do przejęcia kontroli nad Grenlandią. Temat powrócił w ostatnich tygodniach – po interwencji wojskowej USA w Wenezueli Trump powtórzył swoje wcześniejsze słowa o tym, że USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekonywał amerykańskich parlamentarzystów, że Trump chce kupić Grenlandię od Danii. Jednak rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że rozważane są różne opcje przejęcia przez USA kontroli nad wyspą i zaznaczyła, że prezydent USA zawsze ma możliwość użycia amerykańskiej armii.

Reuters podawał niedawno, że jedną z rozważanych przez USA opcji jest wypłacenie nawet po 100 tysięcy dol. każdemu mieszkańcowi Grenlandii w przypadku oderwania się wyspy od Danii.

We wtorek, na wspólnej konferencji prasowej z Mette Frederiksen, premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen stwierdził, że gdyby Grenlandczycy mieli wybierać „tu i teraz”, wówczas podjęliby decyzję, by pozostać częścią Danii. – To ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem, kim jest, nic o nim nie wiem, ale to będzie dla niego duży problem – tak skomentował te słowa Donald Trump, pytany o wypowiedź Nielsena przez dziennikarzy.