Ruch Włodzimierza Czarzastego. Chce odebrać Zbigniewowi Ziobrze diety

- W trakcie pierwszych trzech dni każdego miesiąca nieusprawiedliwionej nieobecności posła, a więc Zbigniewa Ziobry, naliczamy jedną trzydziestą diety z każdego dnia i jedną trzydziestą uposażenia. W ciągu pierwszych trzech dni w miesiącu nieobecności na posiedzeniu Sejmu jest panu Ziobrze odliczane 588 zł. W każdym następnym dniu nieobecności (...) panu Ziobrze jest odliczane 3534 zł.

„Ten proces trwa od kiedy pan Ziobro nie uczestniczy w obradach”

– Ten proces trwa od kiedy pan Ziobro nie uczestniczy w obradach i ta obecność jest nieusprawiedliwiona – wyjaśniał marszałek Czarzasty.

Czarzasty poinformował też, że 21 stycznia mija 18. dzień nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu liczonej łącznie przez kilka miesięcy. Dodał też, że 28 stycznia mija 7-dniowy termin możliwości usprawiedliwienia tej nieobecności. Jeśli były minister sprawiedliwości nie dopełni tego obowiązku, Czarzasty zapowiedział, że dzień później, 29 stycznia, skieruje do przewodniczącego komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych pismo zawiadamiające o nieusprawiedliwionych nieobecnościach Zbigniewa Ziobry.