Ruch Włodzimierza Czarzastego. Chce odebrać Zbigniewowi Ziobrze diety

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że do 28 stycznia poseł Zbigniew Ziobro z PiS ma czas na usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniach Sejmu, a jeśli tego nie zrobi, Czarzasty zawnioskuje o utratę diety parlamentarnej byłego ministra.

Publikacja: 16.01.2026 12:38

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Foto: PAP/Albert Zawada

Bartosz Lewicki

- W trakcie pierwszych trzech dni każdego miesiąca nieusprawiedliwionej nieobecności posła, a więc Zbigniewa Ziobry, naliczamy jedną trzydziestą diety z każdego dnia i jedną trzydziestą uposażenia. W ciągu pierwszych trzech dni w miesiącu nieobecności na posiedzeniu Sejmu jest panu Ziobrze odliczane 588 zł. W każdym następnym dniu nieobecności (...) panu Ziobrze jest odliczane 3534 zł.

„Ten proces trwa od kiedy pan Ziobro nie uczestniczy w obradach”

– Ten proces trwa od kiedy pan Ziobro nie uczestniczy w obradach i ta obecność jest nieusprawiedliwiona – wyjaśniał marszałek Czarzasty. 

Czarzasty poinformował też, że 21 stycznia mija 18. dzień nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu liczonej łącznie przez kilka miesięcy. Dodał też, że 28 stycznia mija 7-dniowy termin możliwości usprawiedliwienia tej nieobecności. Jeśli były minister sprawiedliwości nie dopełni tego obowiązku, Czarzasty zapowiedział, że dzień później, 29 stycznia, skieruje do przewodniczącego komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych pismo zawiadamiające o nieusprawiedliwionych nieobecnościach Zbigniewa Ziobry.

Włodzimierz Czarzasty: Skieruję wniosek o utratę diety i obniżenie uposażenia Zbigniewa Ziobry

W związku z tym pismem komisja regulaminowa zajmie stanowisko i podejmie uchwałę. Czarzasty wyjaśnił, że komisja może albo zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany. Jeśli jedna z tych decyzji zostanie podjęta, kolejnym krokiem będzie skierowanie na posiedzeniu Prezydium Sejmu wniosku o utratę diety parlamentarnej w całości oraz o obniżenie uposażenia posła do jednej dziesiątej. Czarzasty zapowiedział, że w sprawie Ziobry taki wniosek skieruje.

Na odwołanie Ziobro będzie miał 7 dni. – Po tej procedurze, jeżeli decyzja będzie zgodna z moją propozycją (...) pan poseł od tego dnia będzie miesięcznie pobierał 1350 zł brutto całego uposażenia – wyjaśnił Czarzasty.

Nieobecność Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro nie ukrywa, że przebywa na Węgrzech. W środę warszawski sąd rejonowy miał rozpatrywać wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości, ale odroczył podjęcie decyzji do 5 lutego. 

Prokuratura Krajowa zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. Maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada ub.r. w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura chciała przedstawić Ziobrze zarzuty, okazało się to jednak niemożliwe z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ub.r. Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności” i że wybiera „walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem”. 

Jednak, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Zbigniew Ziobro dotychczas nie pokazał polskiemu sądowi dokumentu, potwierdzającego uzyskanie azylu na Węgrzech. 

Źródło: rp.pl

