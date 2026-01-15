Rzeczpospolita
Donald Tusk: Nie chcę robić na złość prezydentowi. Mam o nim swoją opinię

- Poleciłem ministrowi obrony narodowej, ministrowi koordynatorowi służb specjalnych, szefom służb, aby udali się dzisiaj do prezydenta i przekrojowo porozmawiali o tym, co można zrobić wspólnie - mówił na konferencji prasowej Donald Tusk.

Publikacja: 15.01.2026 11:31

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Tusk mówił o spotkaniu wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka z prezydentem Karolem Nawrockim. 

Donald Tusk: Mam swoją opinię na temat poglądów prezydenta i jego otoczenia

- Relacje z prezydentem są trudne. I naprawdę nie z mojej winy – podkreślił Tusk.  

- Jak państwo wiecie z mojej inicjatywy doszło do spotkania naszego, prezydenta i mojego w cztery oczy, gdzie tłumaczyłem bardzo szczerze i bardzo cierpliwie że są takie pola, gdzie nie ma dyskusji, nie ma nad czym się zastanawiać, trzeba współpracować: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, ale też polska dyplomacja, bo to też jest element bezpieczeństwa, cała polityka zagraniczna nie powinny być przedmiotem nieustannych kłótni czy też robienia sobie na złość - kontynuował szef rządu. 

- Ja nie chcę robić na złość prezydentowi. Mam o nim swoją opinię, mam opinię na temat poglądów prezydenta, jego otoczenia, ale te opinie nie będą w żaden sposób ważyły na mojej gotowości do współpracy w sprawach bezpieczeństwa z prezydentem – zapewnił premier. 

- Dlatego poleciłem ministrowi obrony narodowej, ministrowi koordynatorowi służb specjalnych, szefom służb, aby udali się dzisiaj do prezydenta i przekrojowo porozmawiali o tym, co można zrobić wspólnie i jak przekonać prezydenta np. do nominacji na pierwszy stopień oficerski dla naszych przyszłych oficerów, przyszłych wywiadowców, bohaterów polskich służb. Zadaniem prezydenta nie jest utrudniać ich startu w ambitnej, wymagającej drodze zawodowej tylko ułatwiać - zaznaczył Tusk. To nawiązanie do odmowy prezydenta w sprawie nominacji na pierwszy stopień oficerski dla 136 oficerów polskich służb specjalnych.

- Ja tutaj nie ulegnę żadnym emocjom. Co myślę, to myślę, ale bezpieczeństwo Polski to jest wspólna sprawa dla nas wszystkich. Dotyczy to także nominacji ambasadorskich. Minister (Radosław) Sikorski będzie starał się po raz kolejny wyjaśnić prezydentowi na czym polegają reguły konstytucyjne. Mam nadzieję, że te argumenty zrobią wreszcie jakieś wrażenie i że dojdzie do oczekiwanych długo przez dyplomatów nominacji na stopnie ambasadorskie. Tu chodzi także o polską reputację - dodał premier. To z kolei nawiązanie do odmowy wyznaczeniu kilkudziesięciu dyplomatów na stanowisko ambasadorów.

Więcej informacji wkrótce

Polityka Rząd Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki
