Donald Tusk: Nie chcę robić na złość prezydentowi. Mam o nim swoją opinię

Tusk mówił o spotkaniu wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka z prezydentem Karolem Nawrockim.

Donald Tusk: Mam swoją opinię na temat poglądów prezydenta i jego otoczenia

- Relacje z prezydentem są trudne. I naprawdę nie z mojej winy – podkreślił Tusk.

- Jak państwo wiecie z mojej inicjatywy doszło do spotkania naszego, prezydenta i mojego w cztery oczy, gdzie tłumaczyłem bardzo szczerze i bardzo cierpliwie że są takie pola, gdzie nie ma dyskusji, nie ma nad czym się zastanawiać, trzeba współpracować: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, ale też polska dyplomacja, bo to też jest element bezpieczeństwa, cała polityka zagraniczna nie powinny być przedmiotem nieustannych kłótni czy też robienia sobie na złość - kontynuował szef rządu.

- Ja nie chcę robić na złość prezydentowi. Mam o nim swoją opinię, mam opinię na temat poglądów prezydenta, jego otoczenia, ale te opinie nie będą w żaden sposób ważyły na mojej gotowości do współpracy w sprawach bezpieczeństwa z prezydentem – zapewnił premier.