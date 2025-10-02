Z tego artykułu się dowiesz: Jakie przyczyny konfliktu między Rosją a Ukrainą wyróżnia Władimir Putin?

Jak Putin ocenia rolę Rosji w wielobiegunowym świecie?

Jakie są opinie Putina na temat prób kontrolowania świata przez Zachód?

Dlaczego Putin uważa Rosję za niezbędny element globalnego porządku?

W jaki sposób Putin odnosi się do zarzutów o zagrożenie ze strony Rosji?

Rosyjski przywódca przemawiał na dorocznym spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Wałdaj. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił wcześniej, że „cały świat z niecierpliwością oczekuje tego wystąpienia”.

W pełnym propagandowych tez wystąpieniu Putin przekonywał, że Rosja jest krajem nastawionym pokojowo, dążącym do zgodnego funkcjonowania w świecie wielobiegunowym i policentrycznym. Jego wystąpienie relacjonowała prokremlowska agencja TASS.

Putin: Musimy być przygotowani na niebezpieczne scenariusze

Putin wskazał, że świat w ostatnich latach uległ gwałtownym, często nieprzewidywalnym zmianom, które determinują konieczność przygotowania się na różne, w tym niebezpieczne scenariusze. Podkreślił, iż w tak zmiennym otoczeniu odpowiedzialność każdego człowieka, a szczególnie przywódców państw, wzrasta. Zaznaczył, że koncepcja wielobiegunowego i policentrycznego świata jest już faktem i pozwala na współistnienie różnych ośrodków władzy i interesów bez dyktatu jednej potęgi.

Putin przypomniał, że ZSRR, a potem Rosja, dwa razy deklarowały wejście do NATO, co spotkało się z odmową. Ten fakt ma według niego świadczyć o niechęci Zachodu do równorzędnego partnerstwa. Rosyjski przywódca oceniał, że koniec XX wieku oznaczał moment szczytowej potęgi USA i ich sojuszników, ale ta era hegemonii dobiegła końca, ponieważ „żadna siła nie jest w stanie i nie powinna mieć prawa narzucania innym, jak żyć czy jak oddychać” - mówił Putin.