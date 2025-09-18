Aktualizacja: 18.09.2025 08:37 Publikacja: 18.09.2025 08:17
Karol Nawrocki i Donald Trump
Foto: REUTERS/Brian Snyder
– List dotarł wczoraj o godzinie 12 w południe – mówił Przydacz pytany o list, o istnieniu którego TVN24 i RMF FM poinformowały 17 września rano. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta (w tym Przydacz) podkreślali wówczas, że list do nich nie dotarł i że dowiadują się o nim z mediów.
Przydacz doprecyzował potem, że do Kancelarii Prezydenta dotarł skan listu (nie miał on charakteru niejawnego), natomiast fizycznie list prezydenta USA dopiero ma do Kancelarii Prezydenta dotrzeć.
Jaka jest treść listu? – To jest list kurtuazyjny, podziękowanie za wizytę, wyrażenie nadziei na przyszłe dobre relacje – odpowiedział Przydacz.
– Nie treść listu, choć ona jest bardzo miła i sympatyczna, jest najważniejsza w tej sprawie, tylko to, że najpierw dziennikarze dowiadują się o fakcie istnienia tego listu, zanim dowiaduje się o nim adresat. Rzecz absolutnie wyjątkowa – skomentował prezydencki minister.
– W normalnej profesjonalnej dyplomacji powinno być tak: list trafia z Białego Domu do polskiej ambasady, jest nadawany pocztą dyplomatyczną, a jednocześnie skan tego listu, jeśli go już pan kierownik (Bogdan) Klich (Klich jest chargé d'affaires w ambasadzie RP w Waszyngtonie, najpierw prezydent Andrzej Duda, a teraz Karol Nawrocki odmawiają nominowania go na ambasadora – red.) przeczytał, powinien wysłać w trybie pilnym do Kancelarii. A pan kierownik Klich, według mojej wiedzy, zrobił odwrotnie: przeczytał, wyszedł do mediów, zaczął odpowiadać, że ma ten list, położył na biurku, poszedł spać – mówił Przydacz. Jak dodał, dopiero „wcześnie rano obudzili go urzędnicy MSZ z uwagi na dyskusję medialną” w Polsce na temat listu.
Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej
Prezydencki minister stwierdził, że dyskusja na temat listu jest „dyskusją o profesjonalizmie” i sama treść listu nie ma tu znaczenia. – Treść listu jest kurtuazyjną, grzeczną odpowiedzią na wizytę, podziękowaniem i wymianą uprzejmości. W tym sensie to nie jest list przesądzający o stanie relacji polsko-amerykańskiej – zaznaczył. Dodał jednak, że fakt, iż „nie otrzymuje go adresat, a ambasada informuje o nim media”, jest nieakceptowalny.
– To tak jakby listonosz wziął z placówki pocztowej list i wszystkim ogłosił, że list ma, tylko zapomniał dostarczyć do adresata – stwierdził Przydacz.
„Kto powinien odpowiadać za kontakty Polski z administracją Donalda Trumpa?” – takie pytanie zadano uczestnikom nowego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.
Foto: Rzeczpospolita
Nawrocki spotkał się z Trumpem w Białym Domu 3 września – wizyta w USA była pierwszą zagraniczną wizytą nowego prezydenta RP (Nawrocki został zaprzysiężony 6 sierpnia). W czasie tej wizyty Trump zapewnił m.in., że nie tylko nie zamierza wycofywać amerykańskich żołnierzy z Polski, ale może też – jeśli Polska zwróci się z taką prośbą – zwiększyć obecność wojskową USA w Polsce. Obecnie w Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy USA – Polska partycypuje w kosztach ich utrzymania (jak poinformował polski rząd nasz kraj płaci za obecność jednego żołnierza USA w Polsce 15 tys. dolarów rocznie). Trump, w czasie wizyty Nawrockiego, chwalił Polskę za wydawanie na obronność niemal 5 proc. PKB.
Wcześniej Nawrocki brał udział w dwóch telekonferencjach przywódców państw europejskich z Donaldem Trumpem, do których doszło przed i po szczycie na Alasce, gdzie Trump spotkał się 15 sierpnia z Władimirem Putinem. Nawrocki nie pojechał jednak do Waszyngtonu wraz z europejskimi przywódcami uczestniczącymi w tych telekonferencjach i Wołodymyrem Zełenskim.
Prezydent Nawrocki rozmawiał też telefonicznie z Donaldem Trumpem 10 września, po tym, jak w nocy z 9 na 10 września kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. „Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło dziś w nocy. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą” – napisał Nawrocki po rozmowie. Biały Dom nie informował o rozmowie.
Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem
Foto: PAP
Jak informowały „Fakty” TVN, w czasie rozmowy prezydent USA miał potwierdzić amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i poparł dyskusję w NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki. Dwa dni po tej rozmowie NATO zdecydowało się na rozpoczęcie operacji Eastern Sentry, która ma zwiększyć bezpieczeństwo flanki wschodniej, w szczególności wschodniej granicy Polski.
