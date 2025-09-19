Rzeczpospolita
Człowiek z ludu. Nowy typ demokratycznego kandydata w wyborach do Kongresu

W Partii Demokratycznej coraz więcej przedstawicieli klasy robotniczej. Walczą o miejsca na listach do wyborów w Kongresie USA z zawodowymi politykami – prawnikami i biznesmenami. Odchodzą od opowieści o „Amerykańskim śnie” i skupiają na trudach życia przeciętnego obywatela.

Publikacja: 19.09.2025 04:23

Człowiek z ludu. Nowy typ demokratycznego kandydata w wyborach do Kongresu

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Aleksandra Słabisz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego nowi kandydaci demokratyczni w USA odchodzą od opowieści o „Amerykańskim śnie”?
  • Co wyróżnia nowych kandydatów Partii Demokratycznej od tradycyjnych polityków?
  • Jaka jest reakcja establishmentu Partii Demokratycznej na nowych kandydatów?

Korespondencja z Nowego Jorku

„Dostawca pizzy, pracownik na zmywaku, barman, kierowca furgonetki z piwem, ogrodnik, trener baseballa i tak, byłem strażakiem” – mówi w nagraniu wyborczym Bob Brooks, emerytowany strażak z Bethlehem, który startuje do Kongresu z ramienia Partii Demokratycznej w jednym z najbardziej konkurencyjnych okręgów wyborczych w Pensylwanii.

Rozmawiając z wyborcami, często wspomina o tym, jak został wychowany przez samotną matkę, która zarabiała na życie jako barmanka. Takim przesłaniem ma zamiar stawić czoło w wyborach kontrkandydatowi do Izby Reprezentantów – obecnemu republikańskiemu kongresmenowi Ryanowi Mackenzie. 

Na Kamalę Harris zagłosowało 2,3 mln mniej Amerykanów niż na Donalda Trumpa
Polityka
Gdzie jest Kamala Harris? Partia Demokratyczna szuka nowej drogi
Przesłanie nowych kandydatów Partii Demokratycznej: „Nasze życie jest równie trudne i irytujące jak wasze”

Rebecca Cooke, która startuje do Kongresu z zachodniego Wisconsin, opowiada wyborcom o trudach dorastania w rolniczej rodzinie, która utrzymywała się z produkcji mleka. Nathan Sage, mechanik samochodowy, wychował się w przyczepie kempingowej w Mason City, o czym opowiada swoim wyborcom, ubiegając się o miejsce w Senacie w Iowa. 

To bohaterowie artykułu „New York Timesa” o nowej klasie kandydatów demokratycznych, którzy startują w wyborach połówkowych do Kongresu w przyszłym roku. Wywodzą się z klasy robotniczej i promują hasła odwrotne od „Amerykańskiego Snu”, który od dawna był nieodzownym elementem kampanii wyborczych kandydatów obu partii i opierał się na założeniu, że bez względu na to, jak nisko się startuje, w Ameryce każdy ma możliwości zostania milionerem i realizacji swoich marzeń. 

Na fali populistycznych trendów nowy typ demokratycznych kandydatów z klasy pracującej kieruje się przesłaniem: nasze życie jest równie trudne i irytujące jak wasze. 

– Pracujemy w pocie czoła codziennie i wydaje się, że ledwo udaje się nam przeżyć od pierwszego do pierwszego, prawda – mówił Sage na jednym ze spotkań wyborczych. Takim podejściem do tematu nie podnoszą na duchu, ale trafiają w sedno obaw amerykańskiego wyborcy, u którego rosnące koszty utrzymania plasują się w czołówce listy zmartwień.

Zohran Mamdani
Polityka
Liberalny wstrząs u demokratów. Kim jest Zohran Mamdani?
Nie próbują przekonywać wyborców, że jeżeli się ciężko pracuje i przestrzega zasad, można osiągnąć sukces. Ich przesłanie jest takie, że podobnie jak ludzie, których chcą reprezentować w Waszyngtonie, oni pracują zbyt ciężko za zbyt małe wynagrodzenie i borykają się z różnymi problemami.

Są przeciwieństwem tradycyjnych demokratów, wykształconych, elokwentnych, osiągających sukcesy, którzy po ostatnich przegranych wyborach byli krytykowani za to, że stracili kontakt z przeciętnym wyborcą, bo mówią zbyt wyszukanym językiem oraz poruszają tematy, które są odległe od tego, czym żyje większość mieszkańców kraju. – Ci kandydaci z klasy robotniczej w niczym nie przypominają ludzi, do których demokraci zwracali się w ostatnich latach, aby wygrać wybory, kiedy to rekrutowali wykształconych profesjonalistów o nienagannym pochodzeniu`, oraz doświadczeniu z prestiżowych instytucji, często w zakresie bezpieczeństwa narodowego – czytamy w „NYT”. 

Mimo że część tych kandydatów z klasy robotniczej startowała w wyborach dwa lata temu, jest to jednak nowość na amerykańskiej scenie politycznej, po obu stronach podziału politycznego. Bo chociaż Amerykanie o niskich dochodach stanowią prawie połowę siły roboczej w USA, to w Kongresie zasiadają w przeważającej mierze zawodowi politycy – zarówno wśród republikanów jak i demokratów – prawnicy oraz zamożni biznesmeni.

Około 78 proc. senatorów posiada wyższe wykształcenie, tak wynika z danych w Congressional Quarterly. Ponad 30 proc. członków Izby Reprezentantów i 47 proc. senatorów ma wykształcenie prawnicze. Ustawodawcy wywodzący się z klasy robotniczej to wciąż rzadkość w Waszyngtonie.

Establishment Partii Demokratycznej nie jest zadowolony 

Ta kiełkująca grupa kandydatów nie jest liczna i nie jest powszechnie akceptowana przez establishment Partii Demokratycznej, która wciąż stawia na „sprawdzony” typ polityka. Graham Planter, który w wyborach startuje przeciwko republikańskiej senator Susan Collins z Maine, w pierwszym tygodniu zebrał milion dolarów i 2700 wolontariuszy, ale liderzy partii poparli kandydata z wykształceniem prawniczym i doświadczeniem politycznym.

Rodzice Berniego Sandersa, Elias i Dorothy, oraz on i jego starszy brat Larry
Plus Minus
Z Polski do USA. Tajemnicza podróż ojca Berniego Sandersa
Z podobnym dystansem partia odnosi się do młodego socjalistycznego demokraty Zorana Mamdaniego, zwycięzcy demokratycznych prawyborów na burmistrza Nowego Jorku, mimo że w sondażach cieszy się on dwukrotnie większym poparciem niż Andrew Como – były gubernator stanu z silnymi koneksjami.

Niemniej liberalny senator Bernie Sanders wierzy w nich. – Kandydaci z klasy pracującej instynktownie rozumieją rzeczywistość. Oni żyją tą rzeczywistością – mówi polityk znany z tego, że jest orędownikiem i obrońcą praw klasy pracującej. 

Polityka Partie Polityczne Partia Demokratyczna Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump

