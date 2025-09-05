Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest osoba zatrzymana przez białoruskie KGB?

Jakie oskarżenia formułują wobec zatrzymanego obywatela Polski władze Białorusi?

Jakie są reakcje polskich władz na zatrzymanie obywatela Polski?

Oprócz obywatela Polski Grzegorza G. (Białorusini podają jego personalia i pokazują wizerunek) zatrzymano również obywatela Białorusi. Przy zatrzymanym znaleziona miała zostać fotokopia dokumentu dotyczącego rosyjsko-białoruskich ćwiczeń „Zapad 2025”, które odbywają się na Białorusi. Dokument miał być opatrzony klauzulą „tajne”.

Białorusini podają, że obywatel Polski został zatrzymany na gorącym uczynku przy przejmowaniu niejawnych dokumentów

Zatrzymany obywatel Polski to – według informacji przekazywanych przez Białoruś – 27-latek urodzony w Krakowie. BiełTA podaje, że mężczyzna zeznał, iż na terenie Białorusi miał zdobyć informacje na temat ćwiczeń wojskowych „Zapad 2025”. Przy zatrzymanym znaleziono dolary, euro, złote, a także bułgarskie lewy oraz białoruskie ruble.

„Istnieją niepodważalne dowody na działalność szpiegowską obywatela Polski. Kilka minut przed aresztowaniem otrzymał tajny dokument wojskowy. Całość została zarejestrowana na nagraniu wideo” – podaje BiełTA.