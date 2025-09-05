Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Białoruś informuje o zatrzymaniu polskiego szpiega. W tle ćwiczenia „Zapad 2025”

W mieście Lepel, w obwodzie witebskim, białoruskie KGB zatrzymało obywatela Polski pod zarzutem szpiegostwa - informują białoruska agencja informacyjna BiełTA i białoruska telewizja państwowa.

Publikacja: 05.09.2025 06:14

Obywatel Polski miał zostać zatrzymany przy zbieraniu informacji o ćwiczeniach Zapad 2025

Obywatel Polski miał zostać zatrzymany przy zbieraniu informacji o ćwiczeniach Zapad 2025

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kim jest osoba zatrzymana przez białoruskie KGB?
  • Jakie oskarżenia formułują wobec zatrzymanego obywatela Polski władze Białorusi?
  • Jakie są reakcje polskich władz na zatrzymanie obywatela Polski?

Oprócz obywatela Polski Grzegorza G. (Białorusini podają jego personalia i pokazują wizerunek) zatrzymano również obywatela Białorusi. Przy zatrzymanym znaleziona miała zostać fotokopia dokumentu dotyczącego rosyjsko-białoruskich ćwiczeń „Zapad 2025”, które odbywają się na Białorusi. Dokument miał być opatrzony klauzulą „tajne”. 

Białorusini podają, że obywatel Polski został zatrzymany na gorącym uczynku przy przejmowaniu niejawnych dokumentów

Zatrzymany obywatel Polski to – według informacji przekazywanych przez Białoruś – 27-latek urodzony w Krakowie. BiełTA podaje, że mężczyzna zeznał, iż na terenie Białorusi miał zdobyć informacje na temat ćwiczeń wojskowych „Zapad 2025”. Przy zatrzymanym znaleziono dolary, euro, złote, a także bułgarskie lewy oraz białoruskie ruble. 

„Istnieją niepodważalne dowody na działalność szpiegowską obywatela Polski. Kilka minut przed aresztowaniem otrzymał tajny dokument wojskowy. Całość została zarejestrowana na nagraniu wideo” – podaje BiełTA. 

Czytaj więcej

Radosław Sikorski
Dyplomacja
Białoruś chciała wznowić dialog z Polską. Jest odpowiedź MSZ
Reklama
Reklama

Zatrzymany mężczyzna miał, za pośrednictwem mediów społecznościowych, nawiązać kontakt z obywatelem Białorusi i zaoferować mu współpracę z polskimi służbami. W ramach współpracy obywatel Białorusi miał zbierać i przekazywać stronie polskiej informacje o strukturach dowodzenia białoruskiej armii i oficerach kontrwywiadu wojskowego. Obywatel Białorusi miał też zbierać informacje o obiektach wojskowych i obiektach tajnych służb Białorusi – podaje BiełTA. W zamian za współpracę miał otrzymywać regularne, comiesięczne wypłaty. 

Zapad 2025

Zapad 2025 to strategiczne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe zaplanowane na 12–16 września. To pierwsze ćwiczenia pod kryptonimem Zapad organizowane od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Główna część ćwiczeń odbywa się na terenie środkowej Białorusi. Oficjalnie uczestniczy w nich ok. 13 tys. żołnierzy, ale – według różnych zachodnich źródeł, może to być w rzeczywistości do 150 tys. żołnierzy. Oficjalnym celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości armii rosyjskiej i białoruskiej do obrony terytorium obu państw. Jednak – według Zachodu – w rzeczywistości ćwiczenia mają służyć budowie zdolności ofensywnych obu armii. 

Przeciwko obywatelowi Polski zostało wszczęte postępowanie na podstawie artykułu 358 Kodeksu karnego Białorusi mówiącego o szpiegostwie. Na podstawie tego artykułu grozi mu od 7 do 15 lat więzienia. Obecnie w sprawie prowadzone jest śledztwo. 

Radosław Sikorski o zatrzymaniu obywatela Polski na Białorusi: Sprawa nie zostanie bez odpowiedzi

– Wiemy, jaki to jest reżim, wiemy, czego się po nim spodziewać. Jesteśmy już po konsultacjach rządowych. Myślę, że sprawa nie zostanie bez odpowiedzi – skomentował sprawę szef MSZ Radosław Sikorski. Według Wirtualnej Polski zatrzymany to zakonnik, karmelita, który pod koniec sierpnia został jednak skierowany do klasztoru w Trutowie.

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych napisał w serwisie X, że aresztowanie polskiego obywatela to „kolejna prowokacja reżimu (Aleksandra) Łukaszenki”. „Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych” – zapewnił Dobrzyński. 

Reklama
Reklama

Relacje między Polską a Białorusią pozostają napięte – Białoruś od 2021 roku wywiera presję migracyjną na polską granicę wschodnią, przerzucając w rejon granicy imigrantów, którzy następnie podejmują nielegalne próby przedostania się na terytorium Polski. W związku z działaniami Mińska na granicy Polski z Białorusią powstało ogrodzenie i systemy monitoringu mające przeciwdziałać naruszaniu polskiej granicy.

W 2022 roku Białoruś udostępniła Rosji swoje terytorium do ataku na Ukrainę. Rosjanie przeprowadzili atak na północną Ukrainę z terytorium Białorusi, prowadzili też z tego terytorium ostrzał rakietowy Ukrainy. 

Od 2023 roku na terytorium Białorusi znajduje się rosyjska taktyczna broń jądrowa. Jej rozmieszczenie na Białorusi to pierwszy od czasu upadku ZSRR przypadek, gdy rosyjska broń atomowa opuściła terytorium Rosji. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Białoruś Mińsk Rosja Osoby Aleksander Łukaszenko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kim jest osoba zatrzymana przez białoruskie KGB?
  • Jakie oskarżenia formułują wobec zatrzymanego obywatela Polski władze Białorusi?
  • Jakie są reakcje polskich władz na zatrzymanie obywatela Polski?
Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Kim Dzong Un i Władimir Putin
Polityka
Po spotkaniu z Putinem Koreańczycy wycierali wszystko, czego dotknął Kim Dzong Un
Parada wojskowa w Pekinie
Polityka
Rakiety, drony, antyzachodni sojusznicy – wielka parada Xi Jinpinga
Chińskie czołgi w czasie parady
Polityka
Wielka parada wojskowa w Pekinie: Jaką broń zaprezentowali Chińczycy?
Podcast „Rzecz w tym”: Trump 2.0 – „największy szkodnik współczesnego świata”
Polityka
Podcast „Rzecz w tym”: Trump 2.0 – „największy szkodnik współczesnego świata”
Pociąg Kim Dzong Una w Pekinie
Polityka
Kim Dzong Un w pancernym pociągu. Przywódca Korei Północnej przyjechał do Pekinu
Reklama
Reklama
e-Wydanie